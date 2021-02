Reclami Cashback, è operativo il portale sviluppato da Consap

Al momento è possibile presentare il reclamo per il periodo sperimentale 8-31 dicembre. Per utilizzare il portale è necessario registrarsi e inserire un reclamo, ricordandosi di allegare alla domanda eventuale documentazione

Dal 15 febbraio è operativo il sito del Portale Reclami Cashback, sviluppato da Consap per gestire reclami dovuti a mancato o inesatto accredito dei rimborsi previsti dal Programma Cashback. Sono tanti, infatti, i consumatori che hanno segnalato la mancata registrazione , da parte dell’app IO, dei pagamenti elettronici effettuati regolarmente ai fini della partecipazione al programma.

Reclami Cashback, come accedere alla richiesta

Per utilizzare le funzionalità del portale è necessario registrarsi seguendo le indicazioni fornite all’interno del sito. A registrazione avvenuta il cittadino potrà inserire un reclamo, ricordandosi di allegare alla domanda eventuale documentazione a sostegno della richiesta di rettifica del rimborso ricevuto, ad esempio gli scontrini POS, utili a consentire le verifiche del caso.

Una volta inserito il reclamo, Consap risponderà entro 30 giorni. È importante ricordare che eventuali richieste di integrazione/comunicazioni, da parte del Team assistenza reclami Cashback, verranno inserite direttamente sul portale, nell’area personale del cittadino, e notificate via mail.

Quando si può presentare il reclamo?

Il reclamo può essere presentato esclusivamente in caso di mancato o inesatto accredito dei rimborsi previsti dal Programma, entro 120 giorni dalla chiusura dei diversi periodi di pagamento.

Il Centro di Ricerca e Tutela dei Consumatori Utenti (CRTCU) che, da dicembre ad oggi, ha ricevuto numerose richieste di assistenza da parte dei consumatori, ricorda quali sono i periodi in cui è possibile accedere al reclamo.

Al momento è possibile presentare istanza solo per il periodo sperimentale 8/12/2020 – 31/12/2020, entro il 29 giugno 2021. Si ricorda, comunque, che il pagamento dei rimborsi durerà tutto il mese di febbraio 2021.

Mentre per gli altri periodi previsti dal programma Cashback non è ancora possibile accedere alla richiesta, in quanto Consap gestisce reclami solo per transazioni effettuate nei periodi chiusi.

Per quanto riguarda il I semestre 1/01/2021 – 30/06/2021, i rimborsi verranno erogati entro il 20 agosto 2021. Per il II semestre 1/07/2021 – 31/12/2021, entro il 02/03/2022 e, infine, per il III semestre 1/01/2022 – 30/06/2022, i rimborsi verranno erogati entro il 30/08/2022.