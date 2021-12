Valorizzare lo sguardo con il trucco: affidiamoci all’eyeliner

L’eyeliner è la soluzione perfetta per enfatizzare lo sguardo. La chiave della bellezza di un volto spesso si esprime attraverso gli occhi, che il giusto make up ci aiuta a definire ed evidenziare.

Se il mascara allunga le ciglia, dando corpo al volume, l’eyeliner è in grado di compiere un’autentica magia. Grazie a questo splendido prodotto della cosmesi, immancabile nella beauty routine quotidiana, lo sguardo si allunga e diventa più profondo.

Perfetto per personalizzare il look l’eyeliner per gli occhi, si può utilizzare in ogni stagione dell’anno, considerando le tante varianti disponibili in commercio. Scegliere la soluzione adeguata non è complesso, è sufficiente imparare a riconoscerne le caratteristiche, adattandole alle esigenze individuali.

Poche e semplici regole ci fanno intuire se è preferibile utilizzare una consistenza liquida, cremosa, in stick o in polvere, optando per l’uso di una forma eyeliner specifica con pennello, disponibile in una ricca gamma, o in versione matita eyeliner.

Eyeliner, quale utilizzare

Una mano poco esperta può avere difficoltà ad applicarlo la prima volta, ma è sufficiente prendere confidenza con il prodotto per ottenere risultati straordinari.

Chi non fa un uso abituale di questo cosmetico è bene che cominci con un eyeliner pennarello, dal tratto morbido e a prova di sbavature. Grazie a questa formula il tratto scorre facilmente sulle palpebre e il gesto diventa semplice e intuitivo, a garanzia di un look intenso e a lunga tenuta. Il consiglio per chi applica l’eyeliner è di procedere senza fretta, soprattutto se non si è ancora acquisita la giusta dimestichezza.

Per stendere l’eyeliner possiamo scegliere di facilitare l’operazione ricorrendo all’uso di uno dei tanti pennelli, di precisione o da sfumatura, a setola piatta o angolare. Ideale è il pennellino dalla forma trapezoidale, che garantisce la creazione di linee dal diverso spessore, ma dal tratto preciso, stese su tutta la lunghezza della palpebra.

Con il tempo e l’esperienza si può passare all’utilizzo di altre tipologie di supporto, prima fra tutte la soluzione liquida a penna, dotata di una punta medio-sottile, che garantisce una linea ben definita dalla lunga durata.

L’eyeliner ideale per realizzare look diversi

Per un look perfetto vale la pena puntare sull’uso abituale di questo prodotto. Anche chi è alle prime armi può ottenere uno smoky eyes leggero. Il consiglio, per assicurarsi un buon risultato, considera l’idea di disegnare una serie di trattini lungo tutta l’attaccatura delle ciglia, per poi unirli e sfumarli verso l’esterno.

Grazie all’eyeliner effetto Glossy, o alla versione mat, il look si illumina, soprattutto se a prevalere sono i colori neutri e le tonalità calde.

Per ingrandire lo sguardo è bene valutare uno stile senza tempo come l’Open wings. Lo stile ad ‘ali aperte’ ha caratterizzato gli anni ’60 e ora è tornato prepotentemente di moda. Lo si realizza stendendo due righe ben definite, sia sulla palpebra inferiore che su quella superiore, disegnandole orizzontalmente rispetto alla rima della palpebra.

Garantirsi un look scenografico, e decisamente femminile, è possibile puntando sul tratto spesso e marcato, steso sulla sola palpebra superiore, abbinato all’immancabile codina finale, da accentuarsi visibilmente.