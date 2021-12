Energie rinnovabili e comunità energetiche, domani il convegno di Ircaf Centro Studi

Mercoledì 15 dicembre entrerà in vigore il Decreto legislativo n°199 del 8/9/21 sulla promozione delle energie rinnovabili e comunità energetiche. Si assisterà, dunque, ad una altra forte spinta sulla strada della transizione energetica? Questo il focus del convegno di martedì 14 dicembre, organizzato da Ircaf Centro Studi.

Comunità energetiche, i temi del convegno

Tanti i temi al centro del convegno, che intende analizzare il processo di trasformazione che stiamo attraversando, a partire dalla progressiva penetrazione delle energie rinnovabili nella “generazione “dell’energia elettrica a discapito delle fonti fossili. In particolare si è assistito alla diffusione della “generazione distribuita”, per mezzo di impianti di piccola dimensione rispetto alle grandi centrali di produzione alimentate da fonti fossili.

Oggi – spiega Ircaf Centro Studi – ci troviamo in una fase di forte cambiamenti e di accelerazione, con l’entrata in vigore dei DLGS N° 199 di autoproduzione di energia, in cui l’autoconsumo avviene anche attraverso la rete pubblica e può essere effettuato in forma collettiva.

Al centro dell’incontro, dunque, anche i benefici legati alla quantità di energia che si riesce a produrre e consumare simultaneamente a livello locale. Le comunità energetiche – spiega Ircaf Centro Studi – incentivano solo l’energia consumata localmente e simultaneamente alla produzione e garantiscono che i ricavi non siano destinati a profitti finanziari, ma a benefici economici o ambientali sul territorio di riferimento.