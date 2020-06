Vendite a domicilio, trend positivo nelle prime due settimane di riapertura

Le vendite a domicilio ripartono con un trend positivo e registrano, nelle prime due settimane di riapertura, un ritmo pari al 67% rispetto a quello rilevato nello stesso periodo dell’anno scorso, con segnali di crescita. Si tratta di un settore che in Italia occupa oltre mezzo milione di persone e vale 3,6 miliardi di euro. È quanto emerge da un’indagine realizzata da Univendita tra le proprie aziende associate, che rappresentano il 46% dell’intero comparto.

“Nonostante gli incaricati abbiano dovuto sospendere le attività nelle case degli italiani per oltre due mesi, le nostre imprese hanno agito tempestivamente, – commenta il presidente dell’associazione Ciro Sinatra – assicurando ai propri collaboratori strumenti per mantenere i contatti a distanza con la clientela, formazione e in molti casi anche sostegno economico, in forma di aiuti o anticipi sulle provvigioni, per coprire i mancati ricavi del periodo di fermo”