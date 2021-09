A ottobre torna il Mese dell’Educazione Finanziaria

“Prenditi cura del tuo futuro” è il tema del Mese dell’Educazione Finanziaria 2021. In programma iniziative online e in presenza: conferenze, webinar, seminari, spettacoli, giornate di gioco e formazione rivolte ad adulti, ragazzi e bambini

Al via il primo ottobre il Mese dell’Educazione Finanziaria, che giunge quest’anno alla quarta edizione. Il tema del Mese di ottobre 2021 è “Prenditi cura del tuo futuro”, per evidenziare il forte legame tra quello che seminiamo oggi e quello che raccoglieremo domani.

“Se accresciamo le conoscenze di base sui temi finanziari, assicurativi e previdenziali – spiega in una nota il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria – diventa più semplice prendersi cura delle proprie finanze, compiere scelte consapevoli per affrontare in modo sereno il proprio futuro, imparare a gestire eventuali imprevisti e raggiungere un maggiore benessere finanziario”.

Le iniziative del Mese si terranno dall’1 al 31 ottobre 2021, online e in presenza: conferenze, webinar, iniziative culturali, seminari, spettacoli, giornate di gioco e formazione rivolte ad adulti, ragazzi e bambini.

Il Tavolo Permanente sull’Educazione finanziaria

Dopo oltre un anno di pausa dovuta all’emergenza sanitaria, riparte il “Tavolo permanente di educazione finanziaria e di inclusione sociale”, il progetto promosso da FEduF, Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo e Fondazione Triulza per gli operatori del terzo settore, nell’ambito delle attività della Social Innovation Academy di MIND.

Presentato nel 2019 con l’hashtag #PROGETTIcheFANNOlaDIFFERENZA, il Tavolo Permanente per l’Educazione Finanziaria e l’Inclusione Sociale continua, dunque, la sua attività formativa dedicata alle persone in condizione di fragilità economica.

Secondo gli ultimi dati resi disponibili da ISTAT nel Rapporto Annuale 2021, infatti, l’incidenza della povertà assoluta misurata sui consumi è in forte crescita e coinvolge oltre 2 milioni di famiglie (7,7% dal 6,4% del 2019) e oltre di 5,6 milioni di persone (9,4% dal 7,7% rispetto al 2019).

Il Tavolo, dunque, mette gratuitamente a disposizione degli educatori e operatori del terzo settore percorsi formativi e strumenti didattici per favorire l’inclusione finanziaria delle persone in difficoltà economica.

Family economy week 2021

Nel mese dell’educazione finanziaria torna la Family Economy Week 2021, dal 18 al 22 ottobre, realizzata da Professione Finanza® E IICEE, con il patrocino EDUFIN.

Cinque giorni di incontri e dibattiti online gratuiti e aperti a tutti, con le voci più importanti del panorama politico, economico, della cultura, tecnologia e innovazione provenienti da 6 Paesi e 3 continenti, grazie alle partnership nate con le principali agenzie di educazione finanziaria di Grecia, Finlandia, Spagna, Giappone ed Australia: un calendario di 40 eventi completamente gratuiti che esplorano il tema: PEOPLE, PLANET AND INNOVATION: L’ENERGIA DELLA NUOVA ECONOMIA.

Educazione finanziaria in Italia

Alle origini della FAMILY ECONOMY WEEK ci sono alcuni importanti dati emersi a proposito del tema “famiglia e gestione del risparmio”, che nel 2020 hanno evidenziato come si tratti di “due entità separate in casa” – spiega Professione Finanza®.

Secondo l’indagine della Banca d’Italia intitolata “Measuring the financial literacy of the adult population: the experience of Banca d’Italia”, riportata da InfoData del Sole 24 Ore, e secondo i dati riportati da FL CGIL sulll’indagine dell’OCSE PISA 2018, il livello minimo di competenza in tema di educazione finanziaria è raggiunto da una media dall’ 85% degli studenti in queste aree, mentre in Italia la raggiunge solo il 78%.

“I dati – afferma Professione Finanza® – raccontano un quadro preoccupante, che riguarda la competenza della popolazione italiana su concetti semplici del mondo finanziario che colpiscono innanzitutto il micromondo della gestione dei soldi, e incidono poi sulla comprensione della realtà circostante”.