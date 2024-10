Alluvione, Federconsumatori: bene le iniziative di alcuni di alcuni operatori di telefonia

Federconsumatori, oltre a esprimere “solidarietà e vicinanza alle popolazioni coinvolte dall’alluvione in Emilia-Romagna e Marche” e a denunciare “i mancati interventi per evitare che eventi così tragici si ripetessero”, si è attivata immediatamente nei confronti del Governo e delle aziende di erogazione di servizi a rete per rivendicare adeguate misure di sostegno per i cittadini e le imprese colpiti dal disastro alluvionale.

L’associazione sollecita, inoltre, l’attuazione di iniziative volte a sostenere e ristorare gli utenti disserviti.

Alluvione in Emilia-Romagna e Marche, le iniziative di Tim e Vodafone

L’associazione ha accolto, quindi, favorevolmente la risposta di Tim e Vodafone che – spiega Federconsumatori – “anche a seguito delle nostre sollecitazioni, hanno messo in campo agevolazioni riservate ai cittadini coinvolti: questi ultimi potranno usufruire della connettività mobile gratuita per la durata di una settimana, inoltre Vodafone prevede anche la sospensione della fatturazione per 2 mesi dei costi di telefonia fissa“.

“Spiace – commenta l’associazione – prendere atto che non tutti gli operatori abbiano mostrato la medesima sensibilità e deciso di tentare di limitare tempestivamente, per quanto nelle loro possibilità, il disagio ed i danni conseguenti alla calamità che si è abbattuta sulle regioni, ma confidiamo che ben presto tutti i player del settore possano unirsi sotto l’auspicato sentimento di solidarietà”.

Intanto gli sportelli territoriali dell’associazione rimangono a disposizione dell’utenza per ogni esigenza e per raccogliere tutte le segnalazioni.

