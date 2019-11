Altroconsumo: Antitrust sanziona Deutsche Bank per la campagna “Fai +1%”. Multa da 4mln di euro

La Campagna “Fai +1%” di Deutsche Bank, lanciata nel febbraio 2019, prometteva un premio dell’1% per coloro che avessero portato i loro investimenti per almeno 30.000 euro nella banca. Non era così secondo Altroconsumo, che aveva segnalato la possibile pubblicità ingannevole e scorretta all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Oggi l’Antitrust gli dà ragione con una multa da 4 milioni di euro a Deutsche Bank. Lo rende noto l’associazione stessa che commenta: “Siamo molto soddisfatti del provvedimento di oggi. – annuncia Ivo Tarantino, Responsabile Relazioni Esterne Altroconsumo – In realtà il fantomatico +1% era un buono elettronico da utilizzare in un circuito convenzionato. Ma non solo, tutta l’operazione nascondeva un complicato meccanismo che nulla aveva a che vedere con la promessa sbandierata in pubblicità. Ecco perché Altroconsumo da subito ha ritenuto che si trattasse di pubblicità ingannevole e scorretta e ha segnalato la campagna all’Antitrust. Dopo questo provvedimento ci attiveremo subito perché i risparmiatori coinvolti possano essere risarciti dei danni subiti”.

Per Altroconsumo si trattava di pubblicità ingannevole in quanto dal messaggio pubblicitario l’utente medio pensava di poter avere l’1% del capitale trasferito come premio: nel linguaggio finanziario un premio del +1% significa un incremento del capitale dell’1%.

Ma, come accertato da Antitrust e spiegato in una nota dell’associazione, così non era per una serie di ragioni: c’erano limiti da rispettare (sotto i 30.000 euro non si ottiene nulla); i trasferimenti dovevano avere dei valori minimi; il premio è in realtà, non un incremento di valore del capitale investito, quanto piuttosto un pacchetto di punti trasformati in euro secondo regole specifiche di arrotondamento e utilizzabili solo come buono elettronico in esercizi convenzionati che non sono neppure ben spiegati all’interno del Regolamento (una finalità diversa da quella che spinge una persona ad investire e risparmiare); inoltre in molti casi il premio riconosciuto non supera lo 0,44% dell’investimento, molto lontano quindi da +1%.