Le previsioni sull’inflazione per l’anno prossimo, diffuse da Bankitalia, confermano i timori del Codacons: “Con inflazione a +2,8 rincari fino a +1.117 euro a famiglia. Servono misure concrete e urgenti contro la crescita dei listini al dettaglio”

Bankitalia, inflazione a +2,8 nel 2022. Codacons: Governo non sta facendo abbastanza

Le nuove stime di Bankitalia indicano, per il 2022, un’inflazione al +2,8%, contro l’1,3% anticipato sei mesi fa. Per quest’anno le nuove previsioni passano dall’1,5% all’1,9%; mentre per il 2023 e il 2024 è previsto un rallentamento a 1,5 e 1,7% rispettivamente. (Fonte Corriere della Sera)

I dati sull’inflazione del 2022 confermano i timori del Codacons: “Se confermate, le previsioni avrebbero ricadute pesanti per le tasche delle famiglie italiane”.

Inflazione, Codacons: servono misure concrete e urgenti

“I nostri timori relativi all’andamento del prezzi al dettaglio nel corso del nuovo anno trovano conferma nei numeri di Bankitalia – spiega il presidente Carlo Rienzi – Se confermato il tasso del 2,8%, il rincaro medio per la famiglia “tipo” sarebbe di +860 euro su base annua, e raggiungerebbe +1.117 euro per un nucleo con due figli”.

“Riteniamo che il Governo non stia facendo abbastanza per combattere l’emergenza prezzi: servono misure concrete e urgenti per combattere la crescita dei listini al dettaglio, contrastare le speculazioni sui prezzi e tutelare il potere d’acquisto dei cittadini”, conclude Rienzi.