Benessere animale, arrivano le uova bio create e scelte dai consumatori

Dopo due anni è tornata in presenza la cerimonia di consegna dei Premi Benessere Animale, attribuiti da CIWF alle aziende che si impegnano a rispettare standard migliori di benessere animale nelle proprie filiere.

Due le italiane a salire sul palco: Cortilia, la prima azienda italiana della distribuzione online a vincere un Premio Good Chicken, e Chi è il padrone!? La marca del consumatore, che ha ricevuto un Premio Good Egg per le neonate uova scelte direttamente dai consumatori.

Benessere animale, le uova bio scelte dai consumatori

Chi è il padrone?! si è aggiudicata, come detto, il Premio Good Egg 2022, per la propria linea di uova da galline biologiche con la salvaguardia del pulcino maschio, commercializzate in confezioni compostabili climaticamente CO2 neutral e provenienti da una filiera che garantisce una giusta remunerazione per l’allevatore.

Sono 2.235 i consum’Attori che hanno contribuito a dar vita alle Uova dei Consumatori, attraverso la partecipazione al questionario che ha portato alla definizione delle caratteristiche del prodotto e del prezzo, ricavato sommando il corrispondente costo di ogni scelta effettuata.

Tra le risposte fornite, cruciale l’origine italiana delle uova, indicata dal 88,1% dei consumatori. L’87,3% ha deciso di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori e una remunerazione equa agli allevatori. Rispetto alla scelta del metodo di allevamento delle galline, il 43,13% dei consumatori ha scelto l’allevamento biologico, mangimi biologici prodotti in Italia con l’aggiunta di semi di lino ricchi in Omega 3 deciso dal 68,95 e il 35,08% l’allevamento da agricoltura sostenibile a bassa densità animale.

Il 76,51% ha deciso la salvaguardia del pulcino maschio attraverso la tecnologia in ovo-sexing per stabilire il sesso dell’embrione delle uova ed evitare l’uccisione sistematica dei pulcini maschi nell’industria delle uova, e il sessaggio dei pulcini maschi per essere allevati liberi all’aperto di pascolare e crescere secondo i ritmi della natura e senza forzature dei loro ritmi di crescita. E dal 2023 tutti i pulcini saranno ottenuti con il sessaggio in-ovo.

Il 75,03%, inoltre, ha scelto la tutela del fine vita della gallina. Le galline solitamente dopo il primo anno e mezzo di vita hanno un calo fisiologico nella deposizione delle uova e vengono portate al macello. I consumatori hanno deciso di far vivere più a lungo le galline per produrre uova oltre l’anno e mezzo di vita. Lo studio sarà condotto con la collaborazione di enti/associazioni e università.

Il prezzo finale e la confezione green

Giusto ed equo anche il prezzo finale consigliato, pari a 3,19 euro per la confezione di 6 uova, così suddivisi: 1,26 euro ripartiti tra confezione, logistica e distribuzione; 1,45 euro all’allevatore, +25% rispetto al prezzo medio di mercato; 0,16 euro all’Associazione “Chi è il padrone?! La marca del consumatore”; 0,29 cent di Iva. I consumatori, inoltre, hanno scelto di destinare 1 cent per confezione a persone e famiglie in condizioni di fragilità economica e 2 cent per il fondo per la tutela del fine vita della gallina.

Per quanto riguarda il packaging, l’82,73% dei consumatori ha scelto una confezione in carta riciclata e riciclabile certificata FSC OK COMPOST. La confezione delle uova biologiche dei consumatori sarà la prima climaticamente CO2 neutral.

