Biglietti a prezzi stratosferici per i due concerti di Taylor Swift a Milano: denuncia del Codacons

Con l’avvicinarsi dei due attesissimi concerti di Taylor Swift, previsti per il 13 e 14 luglio allo stadio San Siro di Milano, il mercato dei biglietti online sta vivendo una vera e propria impennata nei prezzi. Sui canali ufficiali, le vendite sono chiuse da tempo a causa del sold out, ma su siti di secondary ticketing e piattaforme di compravendita tra privati stanno comparendo biglietti a prezzi esorbitanti, che possono arrivare a superare i 13mila euro. Questa situazione ha suscitato l’indignazione del Codacons, che ha annunciato l’intenzione di presentare un esposto all’Antitrust e alla Procura di Milano.

La reazione del Codacons

Il Codacons denuncia infatti che sui siti di secondary ticketing e sulle piattaforme di compravendita tra privati, i biglietti per i concerti di Taylor Swift vengono proposti al pubblico a cifre astronomiche. Per la data del 14 luglio, ad esempio, un sito offre una coppia di biglietti a 13.334 euro, mentre un’altra piattaforma chiede 4.677 euro per un singolo biglietto per la data del 13 luglio. Anche i privati cittadini non sono da meno: sulla nota piattaforma eBay, i biglietti per le date del 13 e 14 luglio possono raggiungere i 3.000 euro.

“Ancora una volta assistiamo ad una ignobile speculazione che sfrutta la forte domanda di biglietti per i concerti dell’artista americana per realizzare un illegittimo arricchimento” afferma Carlo Rienzi, Presidente del Codacons. L’associazione ha annunciato che presenterà domani un esposto all’Antitrust e alla Procura di Milano, chiedendo di indagare i responsabili per il possibile reato di aggiotaggio e di sequestrare e oscurare tutte le pagine web dove vengono venduti biglietti a prezzi fuori mercato.

Un problema ormai troppo ricorrente

La pratica del secondary ticketing, dove i biglietti vengono rivenduti a prezzi maggiorati rispetto al valore nominale, è un problema ricorrente nei grandi eventi musicali e sportivi. Nonostante diverse iniziative legislative e l’intervento delle autorità competenti, il fenomeno continua insistentemente a prosperare, penalizzando i fan che si trovano costretti a pagare cifre astronomiche per assistere ai loro eventi preferiti.

Precauzioni per il futuro

L’intervento del Codacons mira, oltre a tutelare i consumatori, a contrastare le speculazioni illecite che circondano eventi di grande richiamo come i due concerti di Taylor Swift, al fine di garantire un accesso equo ai biglietti per tutti i fan.

I concerti della pop star americana, per le date a Milano, si preannunciano come uno degli eventi musicali più attesi dell’anno, ma il fenomeno del secondary ticketing rischia di rovinare l’esperienza per molti appassionati che pagheranno caro il prezzo. La speranza è che l’intervento dell’Antitrust possa richiamare a una maggiore regolamentazione del mercato dei biglietti per il futuro.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!