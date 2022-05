Bonus psicologo, firmato il decreto. Codacons: “ISEE troppo elevato e pochi fondi”

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato, in data 27 maggio, il decreto che attiva il “bonus psicologo“, finanziato dal Parlamento con 10 milioni di euro. Lo ha annunciato il ministro stesso con un post sulle sue pagine social.

Si tratta di uno strumento destinato alle persone che hanno bisogno di intraprendere un percorso terapeutico per problematiche causate dai due anni di pandemia. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà possibile, per chi ha un ISEE fino a 50mila euro, richiedere un contributo da utilizzare presso psicologi iscritti all’albo.

Come funziona il bonus psicologo?

Il “bonus psicologo”, che potrà essere richiesto tramite il portale INPS, sarà utilizzabile per le spese sostenute per le sedute di psicoterapia, fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi, e avrà un importo massimo di 600 euro a persona, calcolato in base alle diverse fasce ISEE. In particolare, il finanziamento previsto riguarderà una platea di circa 16.000 persone. (Senato.it)

Per quanto riguarda le fasce ISEE, fino a 15.000 sarà possibile usufruire di un beneficio fino a 50 euro per ogni seduta, per un importo massimo di 600 euro per ogni beneficiario. Con Isee compreso tra 15.000 e 30.000 euro, il contributo potrà ammontare fino a 50 euro per ogni seduta, per un importo massimo di 400 euro per ogni beneficiario. Infine con Isee superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, si potrà usufruire di un contributo fino a 50 euro per ogni seduta, per un importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario. (la Repubblica)

Codacons: misura spot

A seguito dell’annuncio del Ministro Speranza, è intervenuto nuovamente il Codacons, che aveva già espresso parere negativo sulle caratteristiche del “bonus psicologo”. Per l’associazione si tratta, infatti, di “una misura “spot” che non aiuterà realmente chi, a causa del Covid, ha subito ricadute psicologiche e necessita di un concreto e duraturo sostegno”.

“Il “Bonus psicologico” presenta evidenti criticità – spiega l’associazione – Prima di tutto i fondi messi a disposizione appaiono del tutto insufficienti: solo 10 milioni di euro saranno destinati in modo diretto ai cittadini in difficoltà attraverso un voucher da spendere in servizi di assistenza. In secondo luogo il tetto Isee fino a 50mila euro per poter godere del bonus appare troppo elevato, e inserirà nella platea dei beneficiari anche soggetti che possono sostenere in modo autonomo le spese psicologiche”.

“Così solo 16mila fortunati riusciranno a godere del Bonus psicologico, e una ampia fetta di cittadini che con il Covid hanno sviluppato forme di disagio mentale sarà tagliata fuori dal provvedimento. Senza contare – conclude il Codacons – i possibili rincari delle tariffe da parte degli psicologi, così come avvenuto per altre categorie di beni e servizi interessati dagli incentivi varati dal Governo negli ultimi due anni.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!