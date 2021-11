Codice della Strada, le novità nel Dl Infrastrutture (in sintesi)

Domani, 10 novembre, entreranno in vigore – una volta pubblicate in Gazzetta Ufficiale – le nuove disposizioni in materia di Codice della Strada, introdotte con il nuovo Decreto Infrastrutture.

Tante le novità, a partire dall’introduzione degli ‘stalli rosa’ per il parcheggio per le donne in gravidanza e i genitori con i figli fino a due anni di età e i nuovi obblighi di comportamento in corrispondenza degli attraversamenti pedonali: i conducenti dei veicoli dovranno dare la precedenza non solo ai pedoni che hanno iniziato l’attraversamento, ma anche a quelli che si stanno accingendo ad effettuare l’attraversamento.

Attenzione all’uso dei dispositivi durante la guida. Le sanzioni previste per chi usa il telefonino mentre è alla guida vengono estese, infatti, a chi utilizza computer portatili, notebook, tablet e “qualunque altro dispositivo che comporti anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante”.

Maggiori responsabilità, poi, per chi guida su due ruote: viene introdotta, infatti, la “responsabilità del conducente del ciclomotore o del motoveicolo per il mancato utilizzo del casco da parte di chi viene trasportato indipendentemente dall’età (e non soltanto per i minorenni)”.

Codice della strada, parcheggi per persone con disabilità

Secondo quanto previsto dagli aggiornamenti del Codice della Strada, i disabili potranno parcheggiare gratuitamente, dal 1° gennaio 2022, sulle strisce blu istituiti da tutti i Comuni italiani, quando non c’è disponibilità nei posti riservati. Inoltre in tutto il codice i termini “debole” e “disabili in carrozzella” sono sostituiti con i termini “vulnerabile” e “persone con disabilità”.

Raddoppiano le sanzioni per chi parcheggia nei posti riservati: da 168 a 672 euro, mentre i punti decurtati dalla patente diventeranno 6 anziché 2.

Per chi è in procinto di prendere la patente…

Novità anche per chi è in possesso del foglio rosa. La validità del documento viene prolungata da 6 mesi a 12 mesi; in più viene introdotta la possibilità di effettuare, durante il periodo di validità, la prova pratica di guida per due volte (e non più per una sola volta, come previsto attualmente).

È previsto, inoltre, l’inasprimento delle sanzioni amministrative nei confronti di coloro che si esercitano senza istruttore, da un minimo di 430 euro a un massimo di 1.731 euro e la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.

Veicoli elettrici

Altra novità riguarda i veicoli elettrici. Il divieto di fermata e di sosta e le relative sanzioni sono estesi, infatti, alle aree dedicate alla ricarica delle auto elettriche. E vale anche per gli stessi veicoli elettrici che sostano in quelle aree mentre non effettuano la ricarica.