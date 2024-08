Come funziona il posizionamento sui motori di ricerca e perché è importante conoscerlo

Il posizionamento sui motori di ricerca, noto anche come SEO (Search Engine Optimization), è un insieme di tecniche e strategie utilizzate per migliorare la visibilità di un sito web nei risultati organici dei motori di ricerca

Vi siete mai chiesti perché, quando cercate un’informazione sui motori di ricerca, alcuni siti web vengono posti più in alto di altri? In base a quali criteri l’algoritmo suggerisce agli utenti i risultati più interessanti o coerenti?

Come fanno i motori di ricerca a stabilire quali sono i siti web migliori e perché alcuni sono sempre più in alto di altri? La risposta a questa domanda è molto ampia e per poter affrontare con una certa contezza l’argomento, ci vorrebbe un bel corso SEO individuale.

In linea generale, tuttavia, ci sono alcune informazioni di base che è utile conoscere e che vi aiuteranno a comprendere le logiche della SEO e cosa c’è dietro il grande mondo dei motori di ricerca.

L’ABC della SEO

Il posizionamento sui motori di ricerca, noto anche come SEO (Search Engine Optimization), è un insieme di tecniche e strategie utilizzate per migliorare la visibilità di un sito web nei risultati organici dei motori di ricerca come Google.

I motori di ricerca utilizzano algoritmi complessi per determinare l’ordine dei risultati di ricerca: essi prendono in considerazione centinaia di fattori, tra cui la rilevanza dei contenuti rispetto alla query dell’utente, l’autorità del sito web, la qualità dei link in entrata e la user experience (esperienza utente). Ad esempio, un sito che offre contenuti pertinenti, aggiornati e ben strutturati ha maggiori probabilità di apparire nelle prime posizioni rispetto a uno che non rispetta questi criteri.

Comprendere l’ABC della SEO è fondamentale per chiunque desideri migliorare la visibilità online del proprio sito. Con una buona conoscenza delle basi, è possibile iniziare a implementare piccoli cambiamenti che, nel tempo, faranno notare la differenza. La SEO non è una scienza esatta, ma con impegno e costanza è possibile ottenere risultati soddisfacenti.

Cosa studiare per iniziare a fare SEO?

Come suggerivamo poc’anzi, per iniziare a muovere le prime mosse ci vorrebbe un buon corso SEO individuale, in modo da ottenere una formazione adatta al proprio livello di partenza. In genere la scaletta di argomenti prevede lo studio del funzionamento dei motori di ricerca, i fattori di ranking, le tecniche da applicare sul sito e tutte le strategie che riguardano la link building.

La parte più corposa della conoscenza SEO, forse, è quella che riguarda l’uso e la ricerca delle parole chiave, cioè identificare le parole e le frasi che gli utenti inseriscono nei motori di ricerca per trovare informazioni su un determinato argomento.

Infine ci sono tutti i casi studio, le teorie e, ovviamente, tutti i nuovi aggiornamenti dei motori di ricerca che, in media, variano almeno due volte l’anno.

A cosa servono queste competenze?

Le competenze SEO sono fondamentali per chiunque desideri aumentare la visibilità e il successo del proprio sito web. Mettere in pratica anche solo l’ABC della SEO, infatti, permette di migliorare giorno dopo giorno e individuare quali criticità del sito potrebbero ostacolarne il posizionamento.

In un mondo sempre più digital e interconnesso, ovviamente, questo set di competenze può rivelarsi utile in tantissime situazioni, anche lavorative. Al giorno d’oggi i motori di ricerca condizionano fortemente le nostre vite e, con l’avvento delle AI, si preparano a cambiare ulteriormente.

Conoscere le basi della SEO, in conclusione, consente di avere consapevolezza circa questi cambiamenti e rimanere al passo con i tempi.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!