Federconsumatori: la top 5 delle regioni con i maggiori disagi nell’estate 2024

Quest’estate, tra incidenti, lavori e ritardi, le difficoltà nei trasporti si sono intensificate, complicando notevolmente la vita dei cittadini. Molti sono stati costretti ad affrontare veri e propri calvari o a sostenere costi elevati per raggiungere le loro destinazioni. Il caos nella rete dei trasporti ha portato a un aumento significativo dei costi delle soluzioni alternative, in particolare dei voli aerei, che hanno registrato rincari fino al 72% sulle tratte non raggiungibili in treno, oltre a un allungamento dei tempi di percorrenza su alcune direttrici. L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori (O.N.F.) ha monitorato i disagi, i disservizi e le criticità registrate regione per regione, con un focus particolare sulle tratte ferroviarie.

Ecco le principali regioni con disservizi

La classifica dei cinque principali disservizi ferroviari in Italia vede in cima la Calabria, seguita da Toscana, Campania, Lazio e Veneto.

La Calabria, dal 1° agosto al 15 settembre, prevede lavori tra Vallo della Lucania e Agropoli che hanno causato variazioni d’orario per vari treni. La chiusura temporanea dell’aeroporto di Reggio Calabria per un incidente ha dirottato i voli su Lamezia Terme, causando ulteriori disagi.

La Toscana vede interruzioni e ritardi sulla linea ad alta velocità Roma-Firenze, interrotta tra Chiusi e Orvieto dal 12 al 23 agosto, con riduzioni di velocità il 24 e 25 agosto. La tratta Aulla Lunigiana-Lucca ha subito modifiche significative per lavori di manutenzione dal 17 giugno al 7 settembre, mentre lavori tra Empoli e Granaiolo (5-31 agosto) causeranno disagi sulla linea Firenze-Empoli-Siena.

In Campania, la linea Roma-Napoli via Formia subisce sospensioni e modifiche per lavori di manutenzione dal 3 al 23 agosto, con impatti significativi su treni Intercity e regionali.

Nel Lazio, la linea FL4 da Roma Termini verso Frascati, Albano e Velletri è interrotta dal 23 luglio al 31 agosto, con bus sostitutivi. I lavori tra Cesano e Viterbo (10 luglio – 8 settembre) causano l’attivazione di corse con bus sostitutivi per sanare il disagio.

Il Veneto vede lavori di manutenzione tra Verona Porta Nuova e Vicenza dal 31 luglio al 20 agosto, con variazioni di percorso. Sulla linea Venezia-Trieste via Portogruaro, lavori tra Pordenone e Udine (9 giugno – 9 dicembre) causano cancellazioni e corse sostitutive.

Queste regioni affronteranno notevoli disagi e modifiche nei trasporti ferroviari, con bus sostitutivi spesso necessari per garantire la continuità del servizio.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!