Come sistemare il giardino rendendolo più funzionale e piacevole esteticamente

Un giardino ben curato è sicuramente un valore aggiunto per la casa. Ecco qualche consiglio per sistemare il giardino e renderlo più funzionale e piacevole esteticamente

Un giardino ben curato, organizzato alla perfezione e piacevole esteticamente è sicuramente un valore aggiunto per la casa e riflette anche il buon gusto dei proprietari; dedicandogli un po’ di tempo e di attenzione è possibile ottenere risultati davvero eccellenti che lo renderanno particolarmente apprezzato da ospiti e vicini di casa. Ecco quindi qualche consiglio per sistemare il giardino e renderlo più funzionale e piacevole esteticamente.

Pianifica re i lavori e acquista re materiali di ottima qualità

La prima cosa da fare è pianificare scrupolosamente i lavori da effettuare in modo da far sì che il giardino appaia secondo i propri gusti e personalità. È poi importante pensare alle diverse zone funzionali che si vogliono includere, come per esempio un’area per la coltivazione di piante, una zona relax e, se il caso, uno spazio per i giochi dei bambini e uno spazio barbecue.

Effettuare i vari lavori richiede diversi tipi di oggetti (staccionate, muretti, casetta in legno e via discorrendo); è quindi fondamentale acquistare materiale di ottima qualità a prezzi accessibili; a questo proposito si può consultare il vastissimo catalogo presente sul portale web tecnomat.it; sito di riferimento di Tecnomat, una delle più grandi aziende nel settore dei materiali per edilizia, ristrutturazione, sistemazione del giardino ecc.

Sul sito web e presso i negozi fisici di Tecnomat è possibile trovare i materiali più disparati per una grandissima varietà di lavori di edilizia e ristrutturazione, sia per privati che per professionisti: utensileria varia, prodotti di ferramenta, per l’idraulica e per il bagno e di falegnameria, serramenti, prodotti per il riscaldamento e la climatizzazione, videosorveglianza e sicurezza, pavimentazioni e rivestimenti, articoli elettrici, smalti e pitture, sistemazione giardino e via discorrendo.

Staccionate e muretti

Terminata la fase di pianificazione si può partire con la fase pratica. Si possono utilizzare le staccionate per delimitare il giardino e creare confini netti. È possibile scegliere tra diverse opzioni di materiali e stili, come staccionate in legno, metallo o PVC. Le staccionate possono anche essere usate per creare zone specifiche all’interno del giardino.

I muretti a secco o in pietra possono essere utilizzati per creare terrazzamenti, delimitare aiuole o costruire un bordo intorno al giardino. Aggiungono un tocco naturale ed estetico al paesaggio.

La casetta in legno e un gazebo

Se si ha spazio sufficiente, si può considerare l’installazione di una casetta in legno. Potrebbe essere utilizzata come spazio per il giardinaggio, magazzino per gli attrezzi o addirittura come un piccolo spazio per il relax. Si prenda in considerazione anche l’inserimento di un gazebo, accessorio che offre uno spazio piacevole per sedersi all’ombra e godersi il giardino. Può essere posizionato al centro del giardino o in un punto panoramico per avere una vista migliore.

Ciottoli e pergole

I ciottoli da giardino possono essere usati per creare sentieri o zone pavimentate. Sono pratici perché richiedono poche cure e conferiscono all’ambiente una sensazione di pulizia ed eleganza. Se poi si ha lo spazio per crescere piante rampicanti si può pensare all’inserimento di pergole. Possono offrire ombra e creare un ambiente intimo e accogliente.

La zona giochi , il barbecue e l’illuminazione

Se si hanno bambini, si potrebbe considerare la creazione di un’area giochi dedicata, magari con una piccola altalena, un castello di legno o un’area per disegnare e giocare. Per valorizzare ulteriormente il giardino, inoltre, si può riservare uno spazio adibito al barbecue che potrà essere utilizzato per organizzare feste e grigliate all’aperto con familiari e amici. È anche consigliabile aggiungere luci per esterni intorno al giardino, lungo i sentieri e vicino alle aree funzionali come il gazebo. Le luci renderanno il giardino fruibile anche di sera e aumenteranno la sicurezza.

L’attrezzatura da giardino

Una volta sistemato il giardino è fondamentale pensare anche alla sua gestione e manutenzione; a questo proposito è consigliabile dotarsi delle attrezzature fondamentali; in Tecnomat è per esempio disponibile un vasto catalogo di macchine da giardino di vario tipo: tagliaerba, decespugliatori, motocoltivatori, trattorini, motoseghe, idropulitrici, soffiatori, spaccalegna, spazzaneve e accessori di vario tipo.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!