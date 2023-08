Help Consumatori va in ferie. Torneremo con le notizie aggiornate lunedì 21 agosto. Buona estate!

Help Consumatori va in ferie. Torniamo il 21 agosto! (Foto Pixabay)

Correre correre correre… o forse è il caso di rallentare? Rallentare e assaporare un momento di ozio, far vagare il pensiero all’orizzonte, farsi un piccolo grande regalo e staccare il telefono per una settimana, un giorno, o forse solo cinque minuti – comunque per un po’, giusto il tempo di tornare a guardare i colori del mondo intorno a noi, complicato, in crisi, irrequieto, spesso difficile da capire.

Help Consumatori cerca, con le sue giornaliste (siamo una squadra al femminile, e di questi tempi non è poca cosa), di capire sempre qualcosa in più e offrire a lettrici e lettori un impegno costante nel racconto e nell’analisi della realtà. Ma anche la nostra agenzia, e gli occhi e le menti di chi ogni giorno ci lavora, ha bisogno di un periodo di relax, di ricaricare le batterie, di guardarsi intorno per riposare e allo stesso tempo cercare qualche altra domanda, qualche ipotesi di risposta. Abbracciare all’occorrenza un sano ozio, quello che ricrea e restituisce idee. Cercare, almeno per un giorno o forse solo per un momento, un po’ di digital detox – per quanto sia possibile in tempi “iperconnessi”, geolocalizzati, di reperibilità h24.

Tutte queste parole per dirvi che ci prendiamo un periodo di ferie. Torneremo con le notizie aggiornate lunedì 21 agosto.

A tutte le lettrici, a tutti i lettori, tanti cari auguri di una serena estate.

La redazione di Help Consumatori

