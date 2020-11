Covid e aspettative dei giovani, ConsumerLab: 1 su 3 è pessimista verso il futuro

Secondo una ricerca di ConsumerLab, il 33% dei giovani intervistati teme per le proprie condizioni sociali e finanziarie future. Ma solo il 5% riesce a risparmiare. I consigli del Centro Studi per ridurre le spese adottando scelte sostenibili

I giovani non sono ottimisti verso il loro futuro. È quanto emerge da una ricerca del Centro Studi ConsumerLab, che ha intervistato un campione di 700 ragazzi italiani nati dopo il 1997.

Il 33% del campione analizzato, praticamente un ragazzo su tre, prevede un peggioramento della propria condizione personale futura. Un pessimismo associato anche all’emergenza Covid-19, che – spiega il Centro Studi – ha contribuito ad aggravare le condizioni sociali e finanziarie delle persone.

“Sono proprio i giovani, tuttavia, ad avere minore sensibilità e competenza finanziaria che invece, in questo momento storico, servirebbe a destreggiarsi meglio nella crisi”, osserva ConsumerLab.

Giovani e competenze finanziarie

La ricerca di ConsumerLab, oltre a valutare il sentimento generale dei nati dopo il 1997, si è soffermata, quindi, sulle loro abitudini in tema di soldi e risparmio, e sulle loro conoscenze finanziarie.

Dall’indagine è emerso che il 71% dei giovani non è interessato al mondo della finanza. Inoltre, solo il 5% del campione riesce a risparmiare e mettere soldi da parte e il 56% preferisce conservare i propri risparmi in casa.

“Un disinteresse verso il settore finanziario che si riflette anche sulle abitudini quotidiane dei ragazzi”, spiega il Centro Studi. Infatti, solo il 18% controlla con regolarità l’estratto conto della banca o della carta di credito e il 71% preferisce ricorrere al contante per effettuare pagamenti (contro il 53% degli utenti di altre età).

“Al contrario – afferma ConsumerLab – possedere competenze e conoscenze in ambito finanziario e una corretta educazione in tale settore potrebbe aiutare i giovani non solo a gestire meglio le proprie risorse attuali, ma anche a programmare il proprio futuro economico e pensionistico”.

I consigli di ConsumerLab

Il Centro Studi ha elaborato, quindi, alcune misure pratiche destinate ai giovani, con l’obiettivo di aiutarli a ridurre le spese e incrementare i propri risparmi, adottando scelte sostenibili:

• possedere di meno e utilizzare in modalità sharing (condivisione, affitto e simili), senza immobilizzo di risorse;

• riutilizzare (acquisti usati) e prolungare la vita dei beni con le riparazioni;

• limitare gli acquisti d’impulso e di moda, di utilità marginale;

• impegnarsi e specializzarsi in attività concrete dell’artigianato, della manutenzione e della riparazione;

• avvalersi di mobilità leggera (biciclette, monopattini e “gambe in spalla”);

• investire i risparmi in attività produttive sostenibili.