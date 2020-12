E-commerce a Natale, i consigli per acquistare in sicurezza

Gaming, benessere, auto-regali, secondo quanto rilevato da Paypal l’e-commerce si attesta come il canale più utilizzato per il Natale 2020

E-commerce a Natale, i consigli di Paypal per acquistare in sicurezza

Quando si parla di shopping, il trend dettato dalla situazione attuale, viste anche le restrizioni anti Covid, è chiaro: online, online e ancora online. Una modalità di acquisto scelta anche per le spese e i regali di Natale. Secondo quanto rilevato da Paypal, nelle intenzioni degli italiani l’e-commerce si attesta infatti come il canale più utilizzato per il Natale 2020.

I dati rivelano che il 61,4% degli italiani comprerà su e-commerce generalisti e il 41,7% sui siti dei singoli brand. Non a caso i volumi d’acquisto raggiunti dalle piattaforme online superano del 60% i numeri totalizzati nello stesso periodo del 2019.

E-commerce a Natale, trend di ricerca online

Quest’anno le ricerche Google relative a utensili da cucina e ricettari hanno raggiunto il massimo storico. Secondo quanto rilevato da Paypal, continua a crescere anche la voglia di stare bene tenendosi in forma, con le ricerche di attrezzi per l’home exercise in aumento dell’85%.

I prodotti che si sono trovati più frequentemente nelle query di ricerca degli italiani sono, comunque, quelli legati al mondo del gaming: i monitor e le cuffie con microfono hanno registrato un aumento di oltre il 450%, e le console sono cresciute del 39% quest’anno.

Gli italiani, inoltre, hanno riscoperto il piacere del benessere, con le ricerche di prodotti per la cura personale in aumento del 250%. Si tratta di una pratica nota come “self-gifting”(auto-regalo), che sta trovando ampio riscontro in tutti i Paesi, come dimostrano i dati di YouGov: in media, il 74% degli acquirenti mondiali è alla ricerca di regali per sé durante il periodo natalizio.

I consigli di Paypal per acquisti sicuri

Vi sono alcuni piccoli accorgimenti che l’utente può seguire per aumentare il livello di prevenzione e acquistare online in modo sicuro:

Leggere sempre i commenti e le recensioni di altri acquirenti.

Diffidare dalle offerte imperdibili che richiedono un’azione immediata, soprattutto se i banner presentano errori grammaticali o di formattazione.

Diffidare dalle mail che segnalano problemi con la carta di credito o con il conto corrente.

Evitare di compilare moduli che richiedono i dati personali via mail.

Non autorizzare richieste di download di allegati.

Ed infine, preferire una VPN sicura o i dati mobile alle reti Wi-fi pubbliche, anche quando richiedono una password.