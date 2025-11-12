In occasione della Giornata dell’Educazione Assicurativa, il Forum Ania-Consumatori e la Fondazione Ania promuovono iniziative per diffondere la cultura assicurativa, la consapevolezza finanziaria e la prevenzione tra i giovani.

In occasione della Giornata dell’Educazione Assicurativa, si sono svolte numerose iniziative promosse dal Forum Ania-Consumatori, che coinvolgono centinaia di studenti italiani per diffondere la cultura della protezione e del benessere finanziario.

Nel corso del mese, il Forum Ania-Consumatori organizza sei appuntamenti dedicati all’educazione e alla divulgazione assicurativa: quattro conferenze per le scuole superiori e due seminari formativi per gli insegnanti.

Obiettivo: spiegare in modo chiaro e coinvolgente come l’assicurazione non sia solo una tutela economica, ma anche uno strumento di benessere e di pianificazione per il futuro.

“Meglio Ora”: la prevenzione si impara sui banchi

Parallelamente, la Fondazione Ania prosegue il tour “Meglio Ora. La prevenzione è una sana abitudine”, un progetto che coinvolge oltre 1.500 studenti di Torino, Milano e Napoli. L’iniziativa, pensata per promuovere tra i giovani la cultura della prevenzione e dei corretti stili di vita, si sviluppa direttamente all’interno delle scuole, con un approccio partecipativo e interattivo.

“L’educazione assicurativa – spiega Giovanni Liverani, presidente di Ania – è la leva per ridurre il gap di sottoassicurazione che ci separa dagli altri Paesi europei. Abbiamo siglato un protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito per diffondere la conoscenza dell’assicurazione tra le ragazze e i ragazzi, i futuri capifamiglia di domani”.

Un pilastro per la società di domani

Secondo Liverani, l’assicurazione deve diventare in Italia ciò che già rappresenta in molti Paesi europei: uno strumento sociale potente, capace di affrontare grandi sfide collettive come l’invecchiamento della popolazione, la denatalità e le catastrofi naturali. “Partiamo dalle nuove generazioni – afferma – per diffondere il valore della protezione e dell’assicurazione come risposta concreta ai rischi della vita.”

Conoscere per scegliere: la forza dell’educazione assicurativa

“L’educazione in campo assicurativo è fondamentale – dichiara Maria Bianca Farina, presidente della Fondazione Ania e del Forum Ania-Consumatori – perché aiuta a comprendere meglio i rischi e a sapere come affrontarli. Attraverso l’assicurazione si può pianificare la propria vita con maggiore serenità, sapendo di disporre di strumenti economici per superare eventuali difficoltà.”

Farina sottolinea anche l’importanza di parlare ai giovani: “Il sistema assicurativo si basa sulla mutualità e permette di ottenere un grande vantaggio con un costo limitato. È un modo per proteggersi e proteggere gli altri. Con il progetto ‘Meglio Ora’ entriamo nelle scuole per dialogare con gli studenti su temi centrali come la prevenzione, la tutela della salute e la promozione di stili di vita responsabili.”

Una cultura della sicurezza che parte dall’educazione

Le iniziative di Ania e della sua Fondazione confermano l’impegno del settore assicurativo nel promuovere una nuova cultura della sicurezza, della responsabilità e della prevenzione, in cui l’educazione diventa la chiave per costruire una società più consapevole, capace di affrontare i rischi e le sfide del futuro con strumenti concreti e conoscenze solide.