Fake news, un Oscar per chi l’ha sparata più grossa durante l’epidemia

Oggi, dalle ore 18, una diretta sui canali social di Sentitibene.it per sostenere la campagna Riconnessi di Cittadinanzattiva contro il digital divide nelle aree interne

In tempi di Covid, le notizie hanno corso veloci di schermo in schermo travolgendoci e sconvolgendoci con ritmi serratissimi. Tante informazioni corrette ed attendibili ma anche tanta “spazzatura” hanno tenuto vivo il dibattito in queste lunghe settimane di serrata casalinga.

L’Oscar delle fake news

Oggi è arrivato il momento di rendere omaggio a chi, in tutto questo tempo, le ha sparate più grosse, seminando qualche risata ma anche tanto panico immotivato.

L’appuntamento per la consegna de “L’Oscar delle fake news Covid-19” è alle 18 in diretta dalle pagine Facebook e Instagram di Sentitibene.it.

La live social vuole sensibilizzare i followers sul tema delle notizie false, invitandoli a votare la peggiore, con il coinvolgimento di influencers ed esperti chiamati a condividere la loro esperienza sul tema.

L’Oscar sarà una occasione per sostenere la raccolta fondi promossa da Cittadinanzattiva, nell’ambito della campagna “Riconnessi” (attiva sulla piattaforma gofundme.com/f/riconnessi), per acquistare pc, notebook, tablet e abbonamenti internet da destinare alle scuole e alle famiglie delle aree interne del Paese.

Diritto allo studio in bilico

L’Istat parla di un minore (0-17 anni) su sette che non possiede un pc o tablet, con picchi al Sud di oltre un minore su cinque senza device. Soltanto il 6% dei ragazzi tra 6 e 17 anni vive in famiglie dove è disponibile almeno un computer per componente.

“Non è in gioco solo il diritto allo studio, ma anche quello alla relazione, alla socialità dei ragazzi, soprattutto dei più piccoli”, dichiara Anna Lisa Mandorino, vice segretaria generale di Cittadinanzattiva. “Questo vale a maggior ragione nelle aree interne del nostro Paese dove, alla scarsezza di device, si aggiunge un problema più generale ed ampio di connessione lenta e insufficiente, che peggiora la condizione di isolamento che caratterizza queste zone”.

Fra gli ospiti della diretta: Andrea Nuzzo, più conosciuto come Sii come Bill!; Giuseppe Lupica, specializzando in ginecologia ed influencer; Andrea Colamedici e Maura Cancitano, filosofi e ideatori di Tlon; Bufale_un_tanto_al _chilo.