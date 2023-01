Farmaci, Aifa: INSUMAN RAPID (insulina umana) carente fino a dicembre 2023

L’AIFA avverte che il medicinale INSUMAN RAPID sarà carente fino a dicembre 2023: “è necessaria la sostituzione con formulazioni alternative di insulina per evitare l’iperglicemia e gravi complicanze”

Da fine mese il medicinale INSUMAN RAPID (insulina umana) non sarà disponibile, temporaneamente. Lo ha dichiarato Sanofi, in una nota pubblicata sul sito AIFA. Una notizia che, ancora una volta, richiama l’attenzione sul problema della carenza di farmaci, per il quale il Ministero della Salute ha deciso di aprire un Tavolo di lavoro permanente.

“Problemi produttivi occorsi negli ultimi mesi presso un sito di produzione, hanno determinato, temporaneamente, una situazione critica nella fornitura globale che ha interessato il medicinale – spiega la nota – La data prevista per il ritorno alla normale fornitura è dicembre 2023“.

Carenza di INSUMAN RAPID, le raccomandazioni per i pazienti

Si tratta, in particolare, dei farmaci INSUMAN RAPID (insulina umana) 100 UI/ml soluzione iniettabile in cartuccia, uso intramuscolare e sottocutaneo, 5 cartucce da 3 ml – A.I.C. n. 034185850 e INSUMAN RAPID (insulina umana) 100 UI/ml soluzione iniettabile in penna preriempita, uso sottocutaneo, 5 penne da 3 ml – A.I.C. n. 038923431.

La data prevista per l’inizio della carenza è il 31 gennaio 2023 per il medicinale INSUMAN RAPID A.I.C. n. 038923431 e il 23 gennaio 2023 per il medicinale INSUMAN RAPID A.I.C. n. 038923850.

Cosa possono fare, dunque, i pazienti che hanno bisogno del farmaco?

“L’interruzione del trattamento con insulina è potenzialmente pericolosa per la vita – avverte la nota. – Pertanto, è necessaria la sostituzione con formulazioni alternative di insulina per evitare l’iperglicemia e gravi complicanze”.

“Nessun nuovo paziente dovrà iniziare la terapia con INSUMAN RAPID. I pazienti già in trattamento dovranno passare ad un medicinale alternativo“.

