Farmaci anti Covid illegali, i Nas sequestrano 25.500 medicinali

Proseguono le indagini dei Nas sui farmaci anti Covid illegali. Il 26 gennaio i Carabinieri Nas di Milano hanno individuato, infatti, altre sei spedizioni provenienti dall’Asia Orientale e sottoposte a sequestro presso lo spazio doganale “Poste Italiane spa” dell’Aeroporto di Malpensa.

Le indagini precedenti avevano portato al sequestro penale di 64.320 capsule e 55 flaconi di sciroppo a base del principio LIANHUA QINGWEN JIAONANG, importate illegalmente dalla Cina

In particolare, le nuove partite di farmaci illegalmente introdotte in Italia contenevano: 19.200 compresse del farmaco denominato “Lianhua Qingwen Jiaonang” e 6.300 bustine granulari della specialità medicinale denominata “Zhongyao Peifang Keli”.

Tutti farmaci privi delle prescritte autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate dall’Agenzia Italiana del Farmaco e importate dall’Associazione Cinese di Milano.

“Nella circostanza – si legge in una nota – è stata denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio (VA), per il reato di importazione e commercio illecito di farmaci, un cittadino cinese che risultava il coordinatore della predetta associazione nonché il destinatario finale delle importazioni illecite”.