Festa del papà, Federconsumatori: costi in aumento del 3%
Secondo il monitoraggio di Federconsumatori le esperienze da vivere insieme, i percorsi degustazione e i buoni benzina sono i doni più gettonati
Il 19 marzo si celebra la Festa del Papà e, qualunque regalo si scelga per l’occasione – dai regali più classici (come un orologio, un profumo o un portafoglio) a quelli più fantasiosi (come la camicia su misura, il tag per rintracciare le chiavi, la bottiglia con etichetta personalizzata o il calice con incisione del nome o di una dedica) – il minimo comun denominatore è l’aumento di prezzo.
È quanto emerso dal monitoraggio effettuato dall’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori.
Festa del Papà, crescono i prezzi della camicia su misura e della cravatta
Secondo l’analisi dell’associazione, rispetto all’anno scorso festeggiare il papà costerà mediamente il 3% in più. Crescono soprattutto i costi della camicia su misura e della cravatta (+7%).
Anche i dolci tipici della tradizione non sono esenti dai rincari: il prezzo dei bignè di S. Giuseppe aumenta del +4%. Alla luce di questi aumenti molti opteranno quindi per dolci fai da te, dalle torte più tradizionali ai cupcake, tutti rigorosamente decorati “a tema”.
I regali più gettonati
Nel 2026 prevalgono le idee alternative per la scelta del regalo.
Secondo l’Osservatorio, infatti, i cinque regali più gettonati sono le escursioni (da quelle più avventurose a quelle più soft); i percorsi degustazione enogastronomica (da effettuare in loco o con dei box recapitati a casa); i buoni benzina (molto apprezzato di questi tempi); spettacoli e concerti; iniziative green (albero da piantare, adotta un alveare, gadget simbolici per donazioni a protezione degli oceani).