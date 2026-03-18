Monopattini elettrici, dal 16 maggio obbligo di targa e assicurazione

Dal 16 maggio scatta l’obbligo di targa e di assicurazione per i monopattini elettrici. È stato infatti pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto del Direttore Generale per la Motorizzazione che disciplina le modalità di funzionamento della piattaforma telematica per il rilascio dei contrassegni identificativi dei monopattini “a propulsione prevalentemente elettrica”. Il decreto entra in vigore oggi, 18 marzo, e concede ai proprietari di monopattini 60 giorni di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni, facendo scattare a tutti gli effetti l’obbligo di targa, e conseguentemente anche di copertura assicurativa, a partire dalla data del 16 maggio 2026. È quanto ricorda Assoutenti, che sintetizza dunque le novità in arrivo sui monopattini elettrici.

“Auspichiamo – afferma il presidente dell’associazione Gabriele Melluso – che dopo l’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo per i monopattini non si ripeta la speculazione e la discriminazione territoriale, e che i premi assicurativi siano uguali in tutta Italia, anche perché tali mezzi rappresentano una storia nuova, e nulla giustificherebbe rischi diversi per regioni o province diverse”.

La targa dei monopattini elettrici…

In base al provvedimento potranno accedere alla piattaforma i cittadini, tramite SPID di secondo livello o carta di identità elettronica, attraverso il Portale dell’automobilista, i legali rappresentanti o persone munite dei relativi poteri di rappresentanza delle imprese, personale degli studi di consulenza automobilistica.

Sulla piattaforma si potrà presentare istanza per il rilascio della targa, prenotare il ritiro del contrassegno presso gli uffici della Motorizzazione o degli studi di consulenza automobilistica, comunicare furti o smarrimenti della targa o richiederne la cancellazione. In caso di cessione del monopattino o di trasferimento di proprietà, si deve rimuovere dal monopattino elettrico il contrassegno identificativo associato al proprietario e richiedere la cancellazione attraverso la piattaforma, mentre il nuovo proprietario deve richiedere il rilascio di un nuovo contrassegno identificativo.

“Il contrassegno identificativo dei monopattini non sarà legato al mezzo, ma al proprietario, attraverso l’associazione tra i codici della targa e il codice fiscale del richiedente, e dovrà essere installato sul parafango posteriore del mezzo o sulla parte anteriore del piantone dello sterzo – ricorda Assoutenti – Il costo della targa (da pagare tramite sistema PagoPa) è fissato in 8,66 euro, di cui 5,03 euro per il costo di produzione, 1,11 euro per l’IVA, 2,52 euro quale quota di maggiorazione destinata alle attività finanziate dall’art. 208, comma 2, Codice della strada (formazione, segnaletica, sicurezza stradale)”.

… e l’assicurazione

Scatterà dunque, con la targa, anche l’obbligo di assicurazione per i monopattini. Il nuovo Codice della strada varato a fine 2024 prevede infatti che “I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non sono coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile”.

La copertura riguarda i danni verso terzi arrecati durante la guida del monopattino, come lesioni a pedoni o ciclisti o danni ad altri veicoli. Il costo, spiega Assoutenti, varia dai 25 ai 150 euro all’anno, a seconda del tipo di polizza e delle garanzie aggiuntive scelte. In caso di mancato rispetto dell’obbligo di targa o di assicurazione, il proprietario del monopattino incorre in una sanzione che va dai 100 ai 400 euro.