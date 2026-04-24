Frodi digitali e finanziarie: le video pillole informative di MDC per tutelarsi

Nell’ambito del progetto “Passepartout, per consumatori intelligenti”, finanziato dal MIMIT – Art. 148 – L. 388/2000 – D.D. 12 maggio 2025, il Movimento Difesa del Cittadino (MDC) ha realizzato tre video pillole informative dedicate alla prevenzione delle frodi digitali e finanziarie, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza dei cittadini di fronte a minacce sempre più diffuse e sofisticate, aiutandoli a difendersi.

Le video pillole sono disponibili sul canale YouTube Cittadini in TV.

Prevenzione delle frodi digitali e finanziarie, le video pillole

Oggi le truffe informatiche sono molteplici ed attuate mediante tecniche sempre più sofisticate. Tra le principali tecniche di frode digitale di cui si parla nelle video pillole c’è il phishing, ovvero l’invio di un messaggio e email con un link che indirizza a una pagina identica a quella dell’operatore noto fatta al fine di sottrarre i dati.

Altre tecniche sono lo smishing, il tentativo di frode tramite sms o messaggi whatsapp, il vishing, in cui il truffatore chiama telefonicamente fingendosi un operatore bancario, e lo spoofing, che consente di camuffare i dati, rendendo i messaggi o le telefonate identici a quelli della banca, per esempio.

La seconda pillola affronta il tema delle truffe finanziarie, spesso basate su promesse ingannevoli come guadagni sicuri, garantiti, direttamente da casa. “Quando il guadagno è garantito, il rischio è altissimo”, evidenzia MDC.

Le frodi includono falso trading online e finte piattaforme di criptovalute, in cui i truffatori mostrano occasioni di investimento con guadagni certi e sicuri per poi spingere le vittime a versare somme sempre maggiori, fino a quando il rimborso è impossibile e tutto sparisce.

La terza video pillola si concentra sulle nuove frontiere delle frodi, come i deepfake, ovvero video o audio creati con l’intelligenza artificiale che imitano perfettamente il volto e la voce di familiari o personaggi noti. Questi strumenti vengono utilizzati per fare richieste di denaro, facendo leva su urgenza e fiducia.

Come difendersi dalle truffe

Malgrado le capacità dei truffatori siano sempre più sofisticare, il consumatore può difendersi.

MDC ricorda che nessuna banca chiederà mai i codici o le password personali, è fondamentale non cliccare sui link ricevuti e non comunicare a nessuno i propri dati personali. In caso di dubbio, è consigliato chiudere la conversazione e contattare direttamente la propria banca sui canali ufficiali.

Inoltre è importante agire tempestivamente, segnalare immediatamente l’accaduto alla propria banca e presentare denuncia all’autorità giudiziaria. MDC è sempre a disposizione per fornire tutta l’assistenza necessaria in caso di truffe.