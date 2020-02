Giocare online in sicurezza, le 5 regole da seguire

5 semplici regole o se preferite, consigli per giocare sicuri nel caso in cui si voglia proprio tentare la fortuna

Le ultime statistiche nazionali sono tutte concorde nell’affermare che gli italiani, senza distinzioni di genere o provenienza, continuano a giocare e molto. Videoslot, casinò, scommesse sportive, lotto, gratta e vinci sono soltanto alcuni dei giochi maggiormente gettonati con l’elenco che potrebbe andare avanti a lungo.

Ma c’è pure una tendenza evidente, un trend che ha conosciuto una forte crescita soprattutto nell’ultimo anno: i giocatori si stanno spostando sempre più verso app e siti specializzati disponibili su Internet. Mentre dunque agenzie e sale “fisiche” conoscono una lieve frenata, gli indici degli operatori su Internet sono in forte crescita. Ecco dunque 5 semplici regole o se preferite, consigli per giocare sicuri nel caso in cui si voglia proprio tentare la fortuna.

Giocare online solo sui siti con logo ADM

La prima regola fondamentale per giocare sicuri online è che il sito o la app abbiano impresso il logo dell’ADMcome capita su scommesse NetBet. ADM è l’acronimo dell’Agenzia Dogane e Monopoli che ha da poco preso il post dell’AAMS, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il suo ruolo è praticamente lo stesso svolto dalla precedente sigla ed è quello di monitorare che nei luoghi, virtuali o reali che siano, si giochi correttamente con probabilità di vincita garantite e corrette, non ci siano dati personali trafugati ed i tempi di pagamento in caso di vincita stabiliti per legge, siano rispettati. Se non trovate questo riferimento (magari controllando che effettivamente il sito sia presente nella lista ufficiale presente nel portale dell’ADM) vi consigliamo vivamente di abbondare il sito o la app quanto prima.

Metodo di Pagamento

Controllare che un sito di gaming online consenta di utilizzare quanti più metodi di pagamento tracciabili come carte di credito, postepay, Skrill e Paypal, fa intendere che l’operatore ha una riconoscibilità importante tra i principali operatori del mercato delle transazioni economiche digitali.

Provenienza e Feedback della App

Se preferite giocare da smartphone o tablet rispetto al browser su PC, fate particolarmente attenzione che la app provenga esclusivamente dagli store ufficiali per i dispositivi Android (Google Play) e iOS (App Store). Questo elemento è indubbiamente necessario ma a volta potrebbe non bastare: controllate le recensioni e le valutazioni degli utenti lasciati nella scheda della App per comprendere se ci possa essere anche potenzialmente qualche forma di pericolo celato.

Certificato di Sicurezza

Anche se un portale specializzato nel gambling svolge la sua attività in maniera del tutto trasparente, esattamente come capita per qualsiasi altro operatore online, può essere potenzialmente preda di attacchi informatici da gruppi di hacker. Oramai tutti i principali operatori del mercato utilizzano certificati di Sicurezza SSL (Secure Socket Layer) che garantiscono la tutela della privacy e la crittografia delle informazioni legate al sistema di pagamento. Per verificarne la presenza, basta visualizzare sul proprio browser Internet come Chrome o Firefox ad esempio, la presenza di un’icona a forma di lucchetto sulla parte sinistra della barra dell’indirizzo, cliccarci sopra e vedere il livello di sicurezza garantito dal portale.

Tutela dei Minori

Se volete giocare online e in casa vostra è presente un minore, è opportuno prendere in considerazione alcuni accorgimenti per non consentirgli di accedere ai portali il cui accesso per legge è vietato ai minori di 18 anni. Oltre a tenere sempre d’occhio i propri account di carta di credito, paypal ed altre forme di pagamento elettronico, è anche opportuno apporre dei filtri automatici per non rendere disponibile la navigazioni verso questi siti sui dispositivi disponibili alla persona che non abbia ancora raggiunto la maggiore età. I dati anche da questo punto di vista sono piuttosto chiari: sono tantissimi i giovani italiani under 18 che giocano con ripercussioni di carattere sociale e personale piuttosto impattanti per tante famiglie in ogni zona del nostro paese.