Intelligenza artificiale, MDC: informazione cruciali per difendersi dai pericoli del digitale

“Difendersi dalle truffe online e comprendere l’impatto dell’intelligenza artificiale è diventato oggi un imperativo per i cittadini”: così Francesco Luongo, portavoce del Movimento Difesa del Cittadino (MDC), in occasione dell’evento online “Truffe online e pagamenti digitali nell’era dell’intelligenza artificiale”, webinar di aggiornamento e formazione per gli sportelli del Progetto Tris Recupero, finanziato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

“La formazione e l’informazione – commenta Luongo – rivestono un ruolo cruciale nell’aumentare la consapevolezza sui pericoli che derivano dal mondo digitale, specialmente in un’epoca in cui le modalità di pagamento e le tecnologie emergenti evolvono rapidamente”.

Intelligenza artificiale e truffe online, la campagna informativa di MDC

“Il nostro obiettivo, attraverso iniziative come il webinar odierno – ha proseguito Luongo – è di fornire ai consumatori gli strumenti necessari per riconoscere e difendersi dalle frodi, sensibilizzando sull’importanza di denunciare tempestivamente alle autorità competenti. Solo con una solida conoscenza del funzionamento delle tecnologie e dei rischi connessi possiamo garantire la sicurezza digitale dei cittadini e il rispetto dei loro diritti”.

Nell’ambito del Progetto, l’associazione ha realizzato una Guida dedicata ai consumatori “Intelligenza Artificiale e truffe: come proteggersi”, con l’obiettivo di informare e proteggere i cittadini dai rischi legati all’uso improprio delle tecnologie dell’IA.



