Oggi la Giornata Nazionale del Gatto, i falsi miti da sfatare sul suo benessere

Misteriosi, affascinanti, silenziosi… sono i Gatti, protagonisti di tanti racconti e poesie a loro dedicate. Selvatici, ma anche affettuosi, dolci talvolta, e grandi compagni di vita. Oggi, 17 febbraio, si celebra la Giornata Nazionale del Gatto.

Una data scelta nel 1990, a seguito di un sondaggio realizzato dalla rivista Tuttogatto, per diverse motivazioni: febbraio è il mese dell’acquario, segno zodiacale degli anticonformisti, spiriti liberi e sognatori, definito infatti “il mese dei gatti e delle streghe”. 17 è invece il numero associato alla sfortuna e, in tempi passati, purtroppo anche ai bellissimi gatti neri.

Accolto in casa da 7 milioni di persone in Italia, il gatto è tra gli animali domestici più amati, spesso star del web e protagonista di video buffi e divertenti sui social network. Sui gatti, però, circolano anche tante credenze e falsi miti legati a leggende metropolitane.

Ca’ Zampa, Gruppo italiano di Centri per il benessere degli animali domestici, presente a Milano, Roma, Brugherio, Cremona, Udine e Mestre, ce ne racconta qualcuno.

“Si conosce sempre di più del mondo felino – afferma Massimo Beccati, veterinario di Ca’ Zampa – tuttavia, a dispetto di quanto comunemente si pensa, il gatto è un animale che va seguito con molta attenzione in modo da garantirgli un completo benessere. Basti pensare che 1 gatto su 5 soffre di patologie legate al tratto urinario e per prevenire è sufficiente attuare piccoli accorgimenti, come l’adozione di una corretta dieta e l’analisi delle urine almeno 1 o 2 volte all’anno. E prima ancora di accoglierlo in casa, è opportuno mettere l’abitazione a sua misura, in modo da garantirgli un ambiente dove possa sviluppare i suoi sensi in maniera completa”.

Giornata Nazionale del Gatto, credenze e falsi miti

Alimentazione, regole di igiene, casa a misura di gatto e salute. Ecco i 7 miti da sfatare:

– Può cibarsi di soli vegetali. Il gatto è un animale carnivoro. Stop, dunque, alle tendenze alimentari di cui si sente parlare. “Alimentarlo seguendo esclusivamente una dieta a base di carne cruda, sebbene possa essere interessante dal punto di vista del profilo nutrizionale – spiega la nutrizionista di Ca’ Zampa Diletta Neviani – comporta sempre un alto rischio sanitario sia per l’animale che la assume sia per chi convive con lui. Anche optare per una dieta vegana non è una buona scelta: il gatto è un carnivoro stretto ed ha bisogno di alcuni nutrienti che non sono presenti nel mondo vegetale”.

– Non sente il sapore dolce. La percezione dei sapori nel gatto è influenzata dalle sue esigenze nutrizionali. “Essendo un carnivoro stretto – afferma Neviani – predilige su tutti il gusto salato. È in grado di percepire anche l’amaro e l’acido, gusti che gli permettono di comprendere lo stato di conservazione e la qualità del cibo, ecco perché sono animali così selettivi”.

– Non ama l’acqua. È un credo diffuso che i gatti abbiano paura dell’acqua: in realtà, come tutti i felini, sanno muoversi bene nell’ambiente acquatico. Ci sono alcuni motivi per cui il gatto non ama l’acqua, per esempio il pelo bagnato li rende più pesanti e goffi, il loro olfatto molto sviluppato non ama le profumazioni, l’acqua fredda abbassa la temperatura corporea. Non è detto però che l’esperienza del bagno non possa essere piacevole o accettabile per il gatto. Ci sono gatti che amano nuotare, come il Turco Van dal pelo idrorepellente. Inoltre, i gatti a pelo lungo ( come il Persiano Siberiano Mainecoon ) necessitano di continui spazzolamenti e cure dermocosmetiche.

– È un animale pigro. Secondo i comportamentalisti felini, il gatto non soffre di solitudine, ma può soffrire di noia e deve avere sempre qualcosa da fare per il suo benessere psicofisico. Per il gatto sono sufficienti 5 minuti di attività e stimolazione 5 volte al giorno, preferibilmente di mattina e di sera. È quindi opportuno curare l’ambiente in cui vive in casa. Ad esempio:

ama guardare fuori dalla finestra : per farlo felice basta creare un punto di osservazione utilizzando uno scaffale, una libreria o anche una sedia;

: per farlo felice basta creare un punto di osservazione utilizzando uno scaffale, una libreria o anche una sedia; ama infilarsi in “tane” in cui rifugiarsi. Basta un semplice cartone con un foro di entrata;

in cui rifugiarsi. Basta un semplice cartone con un foro di entrata; gli piace scrutare la casa dall’alto . I gatti hanno infatti una visione a 200 gradi, a differenza dell’uomo che si ferma a 180. Sì a mensole che girano per tutta la stanza e a scale su cui arrampicarsi;

. I gatti hanno infatti una visione a 200 gradi, a differenza dell’uomo che si ferma a 180. Sì a mensole che girano per tutta la stanza e a scale su cui arrampicarsi; mettere in sicurezza lo spazio: allontanare dalla sua portata piante che possono essere tossiche, oggetti che possono essere facilmente ingoiati e proteggere i cavi elettrici.

– Non ha bisogno di cure veterinarie. Solo 1 proprietario su 4 fa visitare regolarmente il proprio gatto. È importante recarsi dal veterinario almeno 3 volte all’anno. Ma soprattutto, è bene abituarsi a costanti controlli: un controllo delle urine almeno 1 o 2 volte all’anno, sia nei gatti maschi sia femmine. È importante anche un controllo odontoiatrico: il 70% dei gatti soffrono di problemi alla bocca. Parola d’ordine, dunque: prevenzione.

– Ha 7 vite. I gatti sanno cavarsela in molte situazioni, questo è motivo per il quale si ritiene che abbiano sette vite. Hanno un sesto senso molto sviluppato. Possono muoversi agevolmente nella penombra, sono ottimi cacciatori, sanno atterrare “in piedi”, fanno salti acrobatici, sanno ritrovare la via di casa, sono molto agili e sono animali molto puliti.

– Il carattere dipende dal colore del mantello. È un collegamento che non ha nessuna base scientifica, ma i proprietari in generale riportano che i gatti chiari, i rossi e i maschi sono più tranquilli e socievoli, i tricolore (tortie) i più lunatici, i gatti scuri i più misteriosi e intraprendenti.

Il Gatto, grande amico anche durante il lockdown

Durante i difficili mesi di lockdown e distanziamento, la presenza dei gatti in casa ha aiutato tante persone a superare i periodi di solitudine e lontananza. L’interesse online sul portale italiano di Idealo nei confronti dei prodotti per Gatti, infatti, è quasi raddoppiato nel corso dell’ultimo anno, con un trend di crescita maggiore rispetto a quello dei prodotti per Cani.

Le ricerche online di prodotti per animali negli ultimi 12 mesi sono più che raddoppiate (+127,0%) secondo Idealo. E gli aumenti più considerevoli si sono registrati proprio nei periodi in cui sono cominciate le restrizioni anti Covid-19, a marzo (+116,6% di intenzioni di acquisto) e a ottobre 2020 (+161,9%) rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente.

Tra i prodotti più cercati online nell’ultimo anno, al primo posto troviamo il Cibo per Gatti con proposte specifiche formulate per garantire benessere e salute. Seguono i Trasportini, i Tiragraffi, le Lattiere e gli accessori per la Toelettatura.

Il profilo dell’amante dei gatti

Secondo Idealo, l’identikit della gattofila o del gattofilo online è una persona con meno di 44 anni di età (55,4% degli utenti interessati alla categoria dei Gatti).

Inoltre, secondo le ricerche online, le regioni con più amanti dei gatti sono la Lombardia, il Lazio e la Toscana. Quelle con il maggior trend di crescita durante la pandemia di COVID-19 sono state invece la Calabria, il Trentino-Alto Adige e la Sardegna .