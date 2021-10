Parte la Settimana Anticontraffazione, con iniziative fino al 31 ottobre

Fino al 31 ottobre si svolgerà la Settimana Anticontraffazione, con numerose iniziative di sensibilizzazione sull’impatto della contraffazione in termini di salute e sicurezza, concorrenza sleale per le imprese e così via

È partita ieri la Settimana Anticontraffazione, un appuntamento annuale promosso dalla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico sin dal 2016. All’interno della manifestazione, che si chiuderà il 31 ottobre 2021, si svolgeranno iniziative – in forma prevalentemente digitale – ed eventi differenziati per target e tematiche di approfondimento.

I temi della Settimana Anticontraffazione

Numerose le iniziative di sensibilizzazione e i webinar previsti nell’ambito del programma della sesta edizione della Settimana Anticontraffazione per tenere alta, anche quest’anno, l’attenzione dell’opinione pubblica sulla contraffazione e sui suoi impatti in termini di salute e sicurezza dei consumatori, concorrenza sleale per le imprese, mancata occupazione e perdite erariali per lo Stato.

Tutti gli eventi legati a questa iniziativa sono riconoscibili grazie ad un unico logo e allo slogan “La lotta al falso passa anche da te”, che mira a sensibilizzare e indirizzare i consumatori verso comportamenti di acquisto responsabili per renderli protagonisti nella lotta al mercato del falso.