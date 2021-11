Sanità, il 30 novembre la terza Conferenza nazionale sulla fragilità e sulla vulnerabilità

Il 30 novembre ad Arezzo, nell’ambito del Forum Risk Management, si terrà la terza Conferenza nazionale sulla fragilità e sulla vulnerabilità – ideata dal consigliere nazionale di Movimento Consumatori, Laila Perciballi, referente dei rapporti con la cittadinanza della Federazione delle 19 professioni sanitarie (Fno tsrm e Pstrp) e da Fernando Capuano, presidente della Simedet. Un evento con cui si vuole dare voce alla Costituzione etica della Federazione, presentata ufficialmente il 3 luglio 2021 a Roma.

“Nel 2019 – afferma Alessandro Mostaccio, segretario generale Movimento Consumatori – ho avuto occasione di partecipare al debutto della prima Conferenza nazionale sulla fragilità, quando la Federazione delle Professioni Sanitarie annunciava un laboratorio permanente, coordinato dell’avvocato Laila Perciballi, che si poneva l’ambizioso obiettivo di contribuire a rivisitare e dare effettività ai principi fondanti del Sistema Sanitario Nazionale: universalismo, uguaglianza e solidarietà.

“Ebbene, un plauso va alla commissione delle 19 professioni sanitarie che vi ha lavorato – prosegue – alla Federazione e alla neoeletta presidente Teresa Calandra, dato che nonostante la pandemia, ha continuato la sua opera, contribuendo a far diventare la “Costituzione della Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione” una realtà di cui può beneficiare sia la sanità sia la società. Ora, come allora Movimento Consumatori è al fianco delle professioni sanitarie per educare la cittadinanza ai valori della “Costituzione etica”.