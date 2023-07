Strategie di Local Seo: aumenta la visibilità online e la crescita del business local

Nell’era digitale che stiamo vivendo, le attività commerciali non possono fare a meno di una potente strategia di marketing. la Local Seo si sta rivelando un potente strumento che nei medio termine può far raggiungere preziosi obiettivi

Nell’era digitale che stiamo vivendo, le attività commerciali, comprese le imprese locali non possono fare a meno di una potente strategia di marketing. Essere visibili online è essenziale per far crescere il proprio local business e per attirare clienti che provengono dalla propria zona. Tra le strategie di marketing che hanno questo scopo, la Local Seo si sta rivelando un potente strumento che nei medio termine può far raggiungere preziosi obiettivi. Ecco alcune strategie local seo vincenti.

Google Business Profile: come ottimizzare il proprio profilo

Il profilo google business, noto fino a poco tempo fa col nome di Google My Business, è il profilo della propria attività su Google Maps. Google permette, gratuitamente, di iscrivere a questo servizio ogni attività che lavori in una sede fisica, ma il profilo è efficace se è compilato con cura.

Ad esempio, il nome dell’impresa, l’indirizzo fisico, l’indirizzo email, il numero di telefono, gli orari di apertura, devono essere inseriti con cura e modificati all’occorrenza in modo tempestivo. Vanno scelti in modo strategico anche il logo e la copertina del profilo, anche se ogni tanto il sistema cambia la scelta delle immagini, sostituendole con immagini considerate più rilevanti. Per rendere vivace e accattivante il proprio profilo, è necessario rispondere ad ogni recensione e inserire offerte e post con frequenza, per aumentare il coinvolgimento dei visitatori e dei clienti, potenziali e non. Questo renderà maggiormente visibile il profilo.

Creazione di contenuti Local

Di grande aiuto è anche creare contenuti local sul proprio sito e sul proprio blog. Vanno creati sia contenuti informativi, per utilizzare strategie di content marketing, sia contenuti brandizzati, usando il seo copywriting per presidiare la propria zona.

Ad esempio, un’agenzia immobiliare potrebbe creare articoli che raccontano il mercato immobiliare nel quartiere, rendendosi autorevole nella zona e posizionandosi sul web con parole chiave inerenti all’area geografica di riferimento. L’agenzia potrebbe condividere statistiche di mercato ma anche fare riferimento a eventi locali o fatti di attualità noti nella zona. L’agenzia potrebbe ricorrere a microinfluencer della zona, o collaborare con altre realtà locali non in diretta competizione, in modo da condividere la reciproca visibilità e trarne reciproco vantaggio.

Ricerca delle local keyword

Il primo step di ogni strategia di local seo è la ricerca delle local keyword, cioè delle parole chiave strategiche a livello locale. Le keyword sono quelle parole chiave che gli utenti dei motori di ricerca utilizzano per trovare servizi e prodotti. In particolare, le local keyword intercettano servizi e prodotti legati ad un’area geografica. Ad esempio, se un utente stesse cercando un ristorante a Domodossola, scriverebbe “migliori ristoranti a Domodossola” o “ristoranti di cucina italiana a Domodossola” o “ristorante vicino a me”.

Come cercare le local keyword e come usarle nei testi

Per individuare queste parole chiave e selezionare quelle più efficaci per il business da noi trattato, è possibile usare strumenti come Google Keyword Planner, UberSuggest o Google Trends, oppure strumenti a pagamento come Semrush, Seozoom o Ahrefs. Bisogna partire da parole chiave con volumi di ricerca buoni ma con bassa concorrenza, in modo da potersi posizionare velocemente nelle ricerche. Queste parole o frasi chiave vanno inserite nel titolo seo, nei titoli h1, h2 e h3, nei titoli alt delle immagini e nel testo, in modo da comunicare correttamente l’argomento del contenuto ai motori di ricerca e favorire un buon posizionamento.

Conclusioni

Le strategie di Local Seo sono un modo efficace per presidiare un territorio e diventare visibili online, allo scopo di accrescere il proprio Local Business. Si tratta della messa in atto di strategie in parallelo, sia online (tramite il Google Business Profile, il sito e il blog), sia tramite strategie offline, di ricerca partners, tra imprenditori locali e personaggi di spicco nel quartiere. Tramite queste strategie, la brand awareness di zona crescerà notevolmente, insieme alle conversioni.

