Arriva a Roma la prima edizione del Food Porn Mania, dal 6 al 9 luglio a Garbatella

La Compagnia della Terra Alta e Italy Food Porn organizzano un evento dedicato al Cibo di Strada nel cuore di Garbatella: un percorso in cui si alterneranno cucine portate in strada ed una piccola selezione delle migliori Apecar e Food Truck

Al via domani la prima edizione di Food Porn Mania, che si chiuderà il 9 luglio 2023: la Compagnia della Terra Alta e Italy Food Porn organizzano un evento dedicato al Cibo di Strada nel cuore di Garbatella.

Un percorso all’interno del quartiere che ospiterà tante realtà del mondo della ristorazione e che metterà in comunicazione piazza Sant’Eurosia con via delle Sette Chiese nell’area pedonale del parco Nobels. Circa 300 metri, in cui si alterneranno cucine portate in strada ed una piccola selezione delle migliori Apecar e Food Truck. Il percorso indicato, normalmente chiuso al traffico e pedonale, sarà accessibile e fruibile a tutti i visitatori, soprattutto quelli più piccoli.

Food Porn Mania, il progetto

Il festival è stato pensato con un solo obiettivo: riportare il significato del termine Food Porn all’origine. “Infatti – spiegano gli organizzatori – tale espressione rappresenta il desiderio di presentare un piatto creato a regola d’arte. L’essenza del Food Porn trasforma l’esperienza gastronomica in un momento da condividere con gli altri. Non vogliamo comunicare niente di grasso o nocivo per la salute ma solo qualcosa di bello da vedere e soprattutto buono da mangiare”.

Durante il Festival chef e ristoratori verranno da tutta Italia per far assaggiare le loro creazioni. All’interno del percorso gastronomico di Parco Nobels torneranno i giochi di una volta, campana, biliardino, ping pong; nel piazzale terrà banco l’animazione con attività didattiche e ludiche per bambini, mentre sul prato alloggerà la Compagnia teatrale Teste di Legno, che racconterà le avventure di Pulcinella. Le associazioni culturali organizzeranno, inoltre, laboratori a tema gastronomico.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!