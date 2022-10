Sviluppo Sostenibile, Italia in ritardo nel raggiungimento degli Obiettivi. Il Rapporto ASviS

Il Rapporto elabora 33 diversi indicatori di sostenibilità permettendo di confrontare la situazione dell’Italia e dell’UE, in particolare dal 2019 al 2021. Dallo studio emerge che il Paese non ha ancora superato gli effetti negativi della crisi pandemica

L’Italia è in ritardo nel raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 Onu. “La crisi sistemica del modello di sviluppo dominante accelerata dalla pandemia, dalla guerra in Ucraina e dai cambiamenti climatici sta aumentando le disuguaglianze sociali“: è questo lo scenario che emerge dal settimo Rapporto annuale presentato dall’ASviS, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.

Il Rapporto è stato presentato oggi al Palazzo delle Esposizioni di Roma, nella giornata inaugurale del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2022, in programma dal 4 al 20 ottobre, con oltre 900 eventi in tutta Italia e online.

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, lo scenario in Italia

Secondo quanto emerso dal Rapporto ASviS, l’Italia ha registrato, tra il 2010 e il 2021, dei miglioramenti, ma anche dei clamorosi rallentamenti, sul percorso verso l’Agenda 2030.

Durante il periodo considerato, si notano miglioramenti per otto SDGs (Obiettivi di Sviluppo Sostenbile): fame (Goal 2), salute (Goal 3), educazione (Goal 4), uguaglianza di genere (Goal 5), energia (Goal 7), innovazione e infrastrutture (Goal 9), consumo e produzione responsabili (Goal 12), clima (Goal 13).

Si evidenzia, però, un peggioramento complessivo per cinque Obiettivi: povertà (Goal 1), risorse idriche (Goal 6), ecosistema terrestre (Goal 15), pace e istituzioni solide (Goal 16) e cooperazione internazionale (Goal 17). Mentre rimane sostanzialmente invariata la situazione per quattro SDGs: lavoro (Goal 8), disuguaglianze (Goal 10), città (Goal 11) e tutela degli ecosistemi marini (Goal 14).

Rispetto alla condizione pre-pandemica, invece, nel 2021 l’Italia mostra miglioramenti soltanto per i Goal Energia e Lavoro, mentre per altri due (fame e clima) viene confermato il livello del 2019. Per tutti i restanti SDGs, invece, il livello registrato nel 2021 è ancora al di sotto di quello del 2019, a conferma che “il Paese non ha ancora superato gli effetti negativi causati dalla crisi pandemica”, afferma l’ASviS.

A che punto è l’Europa?

Per quanto riguarda il percorso europeo verso i Goal dell’Agenda 2030, se si guardano i dati di lungo periodo (2010-2020), l’Unione mostra segni di miglioramento per undici Obiettivi: fame, salute, istruzione, parità di genere, energia, lavoro, infrastrutture e imprese, città sostenibili, consumo e produzione responsabili, clima, pace e istituzioni solide.

L’Unione peggiora però su tre Goal – disuguaglianze, ecosistema terrestre, cooperazione internazionale – e si attesta su una sostanziale stabilità per due Obiettivi, povertà e risorse idriche.

Per quanto riguarda il breve periodo (2019-2020) invece, anche a causa della pandemia, si nota un complessivo rallentamento.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!