Carbonara Day: 2 italiani su 3 la mangiano a casa, meglio se in compagnia

Carbonara Day, 2 italiani 3 la mangiano a casa, meglio se in compagnia

Torna oggi il “Carbonara Day“, la giornata che celebra non solo uno dei piatti preferiti degli amanti della pasta, ma anche la ricetta di pasta più condivisa sui social, secondo l’Istituto di ricerca “Piepoli“. Basti pensare che sul solo Instagram sono oltre 1.6 milioni i contenuti con l’hashtag #Carbonara, che mostrano al pubblico le foto dei piatti fumanti pronti per essere degustati.

Ideato nel 2017 dai pastai di Unione Italiana Food, il CarbonaraDay ha raggiunto in 6 anni una platea potenziale di 1,7 miliardi di persone.

La Carbonara si mangia in compagnia

La Carbonara si mangia in compagnia, ma soprattutto preparata in casa.

Secondo un’indagine dell’Istituto Piepoli – commissionata dai pastai di Unione Italiana Food e condotta su un campione rappresentativo di 500 casi rappresentativi della popolazione adulta – per 8 italiani su 10 la Carbonara è una questione di cuore: il 62% la condivide con la famiglia, il 20% con il/la partner e il 13% la degusta con gli amici.

Per 2 italiani su 3 (67%), inoltre, la Carbonara più buona è quella preparata tra le mura domestiche. Il 35% degli intervistati sostiene che la migliore è quella fatta da sé, perché ognuno ha il suo segreto, dalla preparazione della crema di uovo, formaggio e pepe, dal taglio del guanciale, o dal tipo di pasta scelta.

Ma per qualcuno è una ricetta “social” anche nella sua preparazione. Per il 32%, infatti, la carbonara ha più gusto se ciascun commensale offre il suo contributo in cucina.

Per 1 intervistato su 3, infine, la Carbonara è un premio, un piatto da concedersi per festeggiare magari un evento importante. Mentre il 58% sostiene che non serve un’occasione speciale.

“Quando 6 anni fa noi pastai italiani abbiamo ideato il #CarbonaraDay volevamo ricordare che un piatto di pasta non divide, ma unisce – ha dichiarato Riccardo Felicetti, presidente dei pastai italiani di Unione Italiana Food -. Quest’anno ribadiamo con forza il valore simbolico di un piatto di pasta che ci fa stare insieme e alleggerisce lo spirito nei momenti difficili. E ben vengano le discussioni con il sorriso se sia meglio la pancetta o il guanciale, lo spaghetto o il rigatone“.

