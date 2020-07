La Commissione Europea è favorevole all’obbligo di indicazione in etichetta della provenienza delle carni suine trasformate, come nel caso, ad esempio, di prosciutti e insaccati.

Il termine per una eventuale obiezione da parte di Bruxelles infatti è scaduto ad inizio luglio, di conseguenza le nuove disposizioni dell’Italia sono state accettate.

Già nel dicembre 2019 l’Italia aveva comunicato di voler introdurre, ai sensi del Regolamento UE 1169/11 in via sperimentale fino al 31/12/2021, l’obbligo di indicazione della provenienza delle carni di maiale quando vengono utilizzate come ingrediente.

Secondo quanto riportato dall’associazione italiana Coldiretti, la carne di 3 su 4 dei prosciutti acquistati in Italia proviene dall’estero, prevalentemente da grosse macellerie del Nord Europa. Ciò è stato anche recentemente dimostrato, sostiene Coldiretti, dal caso Thönnies, un distributore di carne della Nord Reno-Westfalia, con forniture anche verso l’Alto Adige e l’Italia, e che a causa dell’elevato numero di collaboratori risultati positivi al Covid 19 ha suscitato un particolare clamore.

Il decreto sull’indicazione dell’origine verrà pubblicato a breve nella Gazzetta Ufficiale. A seguito dell’entrata in vigore, esso prevede che i produttori indichino in maniera leggibile sulle etichette salumi le seguenti informazioni:

Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati nello stesso Paese, l’indicazione dell’origine può apparire nella forma: “Origine: (nome del paese)”.

La dicitura “100% italiano” è utilizzabile solo quando la carne provenga da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia.

Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati membri dell’Unione europea o extra europei, l’indicazione d’origine può apparire nella forma: “Origine: UE”, “Origine: extra UE”, “Origine: UE e extra UE”. La sperimentazione sarà in vigore fino al 31 dicembre 2021.

“Questo decreto offre maggiore trasparenza, cosicché i consumatori e le consumatrici possano effettuare scelte d’acquisto più consapevoli”- commenta la direttrice del CTCU- Centro Tutela Consumatori Utenti- Gunde Bauhofer- In particolare per la carne e gli insaccati, per i quali aspetti come il trasporto e il benessere degli animali hanno una notevole importanza, l’informazione trasparente lungo tutta la filiera è una delle priorità per i consumatori e le consumatrici. In molti vorrebbero anche un’etichetta europea che indichi il benessere degli animali e che permetta di tenere in considerazione anche questo aspetto durante la fase dell’acquisto”.