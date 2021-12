Integratori alimentari, la campagna informativa di UNC e Integratori Italia

Grande successo per la quarta edizione della campagna di informazione sul corretto utilizzo degli integratori alimentari, promossa da Unione Nazionale Consumatori e Integratori Italia, l’associazione italiana di categoria aderente a Confindustria e parte di Unione Italiana Food.

Oltre 160 mila le persone coinvolte nella campagna social, 107 mila visualizzazioni delle videografiche educative condivise sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram di UNC e rilanciate dal sito https://www.integratoriebenessere.it/. A questi numeri, si aggiunge il pubblico di oltre 37.600 lettori.

In particolare, su Facebook la campagna ha riscosso grande successo tra il pubblico femminile (84%) e le fasce di età più interessate sono state quelle tra i 45 e i 64 e gli over 65; su Instagram ha incuriosito invece soprattutto gli uomini (55,7%) tra i 18 e i 24 anni (75,1%).

Integratori alimentari, i temi della campagna 2021

Temi del 2021 sono state le vitamine, i minerali, gli integratori di Omega 3 e i botanicals (integratori a base di sostanze e preparati vegetali).

Il cuore della campagna è stato il Report “Stile di vita, alimentazione ed integrazione nell’epoca del Covid-19. Lo stato dell’arte” a cura del Dott. Andrea Poli, Presidente NFI (Nutrition Foundation of Italy), nel quale sono state discusse le potenzialità dell’integrazione alimentare, in relazione alla situazione sanitaria e alla capacità di alcune sostanze (come le vitamine C, B6 ed E, minerali come Ferro, Selenio e Zinco, gli Omega 3 ed i botanicals), di mantenere in salute l’organismo, in particolare il sistema immunitario.

Trattandosi di un settore estremamente vasto, Integratori Italia e UNC hanno realizzato e divulgato, nel corso di quest’anno, tre video informativi sui principali integratori correlati ad un rafforzamento del sistema immunitario per poter guidare al meglio nelle scelte d’acquisto in questo settore.

La collaborazione tra Integratori Italia e UNC

Avviata nel 2013 con la realizzazione dell’app “Integratori”, la collaborazione tra Integratori Italia e UNC rappresenta ormai un appuntamento consolidato per tutti coloro che vogliono informarsi in maniera semplice e corretta sul mondo degli integratori alimentari.

“Anche quest’anno – commentano – è stato raggiunto con successo l’importante obiettivo di riuscire a fornire una “bussola” che permettesse ai consumatori di orientarsi in questo ampio settore, evitando notizie parziali o addirittura fake“.

“Da anni Unione Nazionale Consumatori collabora con Integratori Italia per fornire ai consumatori gli strumenti per orientarsi in un mercato in espansione – commenta il Presidente di UNC Massimiliano Dona – anche in considerazione del fatto che il tema degli integratori (e il benessere in generale) coinvolgono un target sempre più giovane, ma non sempre del tutto consapevole. Per questo motivo siamo convinti che sia fondamentale parlare ai più giovani con il loro linguaggio (e i video sono la chiave che abbiamo scelto) sfruttando le potenzialità dei social network, che se usati correttamente sono una straordinaria cassa di risonanza”.