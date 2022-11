Adiconsum: Consiglio Ue voti la legge contro i prodotti che causano deforestazione

Adiconsum, insieme ad altre tre associazioni europee (la spagnola CECU , la portoghese DECO e l’olandese Consumentenbond) scrive ai ministri dell’ambiente – per l’Italia al Ministro Pichetto Fratin), per sollecitare un voto favorevole oggi al Consiglio UE sulla legge contro i prodotti che causano deforestazione: un Regolamento Europeo che fermerà l’importazione di materie prime e semilavorati (carne bovina, cacao, palma, legname, soia, ecc.) ottenuti devastando le foreste ed altri ecosistemi fragili da cui dipende il futuro del nostro pianeta. Adiconsum, insieme al WWF, ha anche lanciato un appello sui giornali perché il ministro e gli altri decision makers sappiano che i consumatori chiedono una legge forte e risolutiva, come la bozza di regolamento già approvata dal Parlamento Europeo a settembre scorso.

