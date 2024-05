Apnea Against Pollution, Legambiente: a Roma la performance di Alessia Zecchini per la qualità dell’aria

Nel cuore di Roma, Legambiente riporta l’attenzione sulla qualità dell’aria con l’installazione Apnea Against Pollution. Questa iniziativa, ideata in collaborazione con le agenzie del Gruppo Publicis Leo Burnett e MSL, è alla sua seconda tappa italiana, dopo Milano.

Il Colosseo, uno dei simboli più iconici della città eterna, ha fatto da sfondo suggestivo alla performance di Alessia Zecchini, primatista mondiale romana di apnea, che ha trattenuto il respiro per 4 minuti e 50 secondi. Questo gesto forte ha lanciato un messaggio chiaro alla politica e alla cittadinanza, richiedendo azioni concrete contro lo smog.

La scelta di Roma per questa installazione non è casuale. La città ha registrato, all’inizio del 2024, livelli di smog 2.5 volte superiori alla soglia di sicurezza raccomandata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Alla performance di Zecchini hanno assistito migliaia di turisti e romani, oltre a Sabrina Alfonsi, assessore all’Ambiente di Roma Capitale.

Legambiente: la soluzione non è smettere di respirare ma di inquinare

Stefano Ciafani e Roberto Scacchi, rispettivamente presidente nazionale e regionale di Legambiente, hanno sottolineato l’urgenza di migliorare la qualità dell’aria: “Per migliorare la qualità ambientale nella capitale la soluzione non è smettere di respirare, ma smettere di inquinare. Non possiamo tappare il naso in un cubo di smog che ci imprigiona”, hanno dichiarato.

Hanno inoltre evidenziato le misure necessarie: potenziamento del trasporto pubblico, elettrificazione dei veicoli pubblici, generazione di energia sostenibile, e riduzione drastica del numero di auto, tra le altre.

Nel 2023, la media giornaliera di PM10 a Roma era di 24 µg/mc, mentre quella di PM2.5 era di 13 µg/mc e quella di NO2 (biossido di azoto) di 32 µg/mc. Per raggiungere i nuovi obiettivi europei, Roma deve ridurre questi livelli rispettivamente del 17%, 21% e 37%. Alessia Zecchini ha espresso il suo impegno nella lotta contro l’inquinamento, sottolineando l’importanza di preservare la qualità dell’aria per la salute e l’ambiente.

Un invito all’azione e alla consapevolezza

L’evento ha avuto il patrocinio del Comune di Roma, assessorato agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti, e assessorato alla mobilità. Sabrina Alfonsi ha ribadito l’impegno del Comune di Roma nel migliorare la qualità dell’aria attraverso il piano clima e il piano urbano per la mobilità sostenibile: “Oggi la sfida a livello politico è questa. Le città non ce la possono fare se vengono lasciate sole di fronte alle sfide del cambiamento”.

La performance di Alessia Zecchini, infine, è stata anche un invito a sottoscrivere la petizione di Legambiente “Ci siamo rotti i polmoni. No allo smog!”. Questa raccolta firme, come già in passato, mira a sensibilizzare le istituzioni sulla necessità di interventi concreti per migliorare la qualità dell’aria. L’inquinamento atmosferico non solo impatta la salute dei cittadini, ma ha effetti negativi su ecosistemi naturali remoti, come dimostrato dal progetto europeo Life Modern Nec.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!