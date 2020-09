Carovana dei Ghiacciai, Legambiente: forte regressione sui ghiacciai monitorati

I ghiacciai alpini sono in forte sofferenza, alcuni sono già quasi estinti. Si è conclusa la prima edizione di Carovana dei ghiacciai, la campagna di Legambiente che dal 17 agosto al 4 settembre ha monitorato in sei tappe lo stato di salute di alcuni tra i più importanti ghiacciai alpini minacciati dalla crisi climatica. Con il supporto del Comitato Glaciologico Italiano (CGI), e con partner principale Sammontana e partner sostenitore FroSTA.

Elemento centrale della campagna la raccolta di dati su alcuni ghiacciai “simbolo” del cambiamento climatico e ambientale delle Alpi, verificato sul terreno, insieme al confronto con i dati storici prodotti dal Comitato Glaciologico Italiano, che dal 1895 opera in Italia con il compito di promuovere e coordinare le ricerche nel settore della glaciologia.

“I dati raccolti con la Carovana dei Ghiacciai ci dimostrano che il cambiamento climatico si sta manifestando in tutta la sua evidenza – spiega Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente. –

Il tempo di agire è adesso, se non vogliamo che questi fenomeni diventino irreversibili, questo l’appello che rivolgiamo al Governo. Occorrono infatti articolati e approfonditi piani di adattamento, declinazioni territoriali di un buon Piano di adattamento nazionale che auspichiamo venga adottato al più presto e, in un momento in ci si stanno definendo investimenti e strategie che riguarderanno i prossimi anni, ci aspettiamo misure e politiche ambiziose, concrete ed efficaci sul clima”.