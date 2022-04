Giornata della Terra, il Pianeta sta soffrendo (e neanche noi stiamo bene)

No, la Terra non sta affatto bene. Ci sono un milione di specie animali e vegetali a rischio di estinzione. Ogni anno il Pianeta perde 4,7 milioni di ettari di foreste, un’area più grande della Danimarca. Celebrare la Giornata mondiale della Terra, nella giornata di oggi, significa – o dovrebbe avere questo significato – ascoltare l’appello silenzioso del Pianeta che sta soffrendo per l’azione umana, gli effetti della crisi climatica (gli scienziati continuano a ribadirlo, bisogna agire ora) e un inquinamento diffuso che mette a rischio biodiversità e ambiente. E alla fine la catena si chiude, perché a rischio col Pianeta c’è l’umanità intera.

«La natura sta soffrendo. Gli oceani si riempiono di plastica e diventano più acidi. Il caldo estremo, gli incendi e le inondazioni hanno colpito milioni di persone. Anche in questi giorni, siamo ancora di fronte al COVID-19, una pandemia sanitaria mondiale legata alla salute del nostro ecosistema», ricordano le Nazioni Unite nell’odierna Giornata dedicata a Madre Terra.

«I cambiamenti climatici, i cambiamenti causati dall’uomo alla natura, nonché i crimini che sconvolgono la biodiversità, come la deforestazione, il cambiamento dell’uso del suolo, l’agricoltura intensiva e la produzione di bestiame o il crescente commercio illegale di specie selvatiche, possono accelerare la velocità di distruzione del pianeta».

Quella di quest’anno è anche la prima Giornata mondiale della Terra che cade nell’ambito del decennio delle Nazioni Unite sul ripristino degli ecosistemi. «Più sani sono i nostri ecosistemi, più sano è il pianeta e le sue persone. Il ripristino dei nostri ecosistemi danneggiati aiuterà a porre fine alla povertà, combattere il cambiamento climatico e prevenire l’estinzione di massa. Ma ci riusciremo solo se tutti faranno la loro parte», avvisa ancora l’Onu.

👩‍👩‍👧‍👦7.8 billion people

🌳8.7 million species

🏡 our one home – the only one we have.

This #EarthDay, see how we can work together to take #ClimateAction #ForPeopleForPlanet. https://t.co/70tWimnYHT pic.twitter.com/wFK1J5WqGz

— UN Development (@UNDP) April 22, 2022