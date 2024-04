Global Strike, il 19 e 20 aprile la manifestazione per la giustizia climatica e sociale

Global Strike per la giustizia climatica e sociale (Immagine credit Fridays for Future)

Il futuro del nostro pianeta è in pericolo, e l’urgenza di agire è diventata una priorità incontestabile. Il 19 e 20 aprile si svolgerà così il Global Strike per la giustizia climatica e sociale, una manifestazione organizzata dai Fridays For Future che coinvolgerà migliaia di persone in tutto il mondo. Il Global Strike è più di una semplice protesta; è un grido di battaglia per il cambiamento, un appello diretto affinché vengano adottate politiche e azioni reali per contrastare la crisi climatica che sta minacciando il nostro pianeta. Da Roma a Napoli, da Bologna a Bari, da Milano a Palermo, le piazze italiane saranno invase da giovani attivisti e diverse associazioni, uniti nel chiedere un’azione immediata e determinata.

Il tema centrale del Global Strike è l’abbandono del modello energetico basato sulle fonti fossili. È un appello urgente per una transizione energetica corretta, che promuova l’uso di energie rinnovabili e sostenibili per ridurre le emissioni di gas serra e mitigare l’impatto devastante del cambiamento climatico.

La manifestazione, però, non si limiterà solo a questa richiesta. Quest’anno, il Global Strike si estenderà anche alla questione della pace e del lavoro. A Milano, sabato 20 aprile, si terrà una manifestazione nazionale che unirà il tema della giustizia climatica a quello del lavoro e della pace.

Il coinvolgimento del collettivo di fabbrica GKN e dell’associazione Giovani Palestinesi evidenzia il legame stretto tra le sfide ambientali, sociali ed economiche che l’intera comunità sta affrontando. È un richiamo alla necessità di un movimento intersezionale, che comprenda non solo il mondo giovanile, ma anche il mondo del lavoro, dell’istruzione, delle correnti pacifiste e transfemministe.

Inoltre, è significativo il coinvolgimento del sindacato Sisa per tutto il personale docente, dirigente e ATA. Questo sottolinea l’importanza di affrontare le sfide legate alla giustizia climatica e sociale anche nel contesto educativo. È fondamentale che le future generazioni siano consapevoli dei problemi ambientali e sociali di questi tempi in modo tale che siano motivate a essere anche loro parte attiva del cambiamento.

La mobilitazione del Global Strike assume quindi una connotazione plurale e inclusiva. Per invertire questa tendenza distruttiva è infatti necessario agire con determinazione perché non si tratta più solo di salvare il nostro pianeta dall’inarrestabile avanzata del cambiamento climatico, ma anche di affrontare le disuguaglianze sociali e le ingiustizie che ne derivano. Alla manifestazione aderirà fra gli altri Legambiente.

