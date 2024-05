Legambiente, gestione dei rifiuti nelle aree protette: una sfida per gli obiettivi del 2030

La gestione dei rifiuti nei comuni delle aree protette italiane rappresenta una criticità crescente, minacciando la conservazione della biodiversità e ostacolando il raggiungimento degli obiettivi ambientali per il 2030.

Le nostre attività stanno alterando gli ecosistemi in modo significativo, con conseguenze gravi per la salute ambientale e le specie che li abitano. La connessione tra cambiamento climatico e perdita di biodiversità è ormai consolidata e richiede un’azione immediata e coordinata, con risorse finanziarie adeguate e strategie condivise.

L’economia circolare e la gestione virtuosa dei rifiuti sono componenti fondamentali per affrontare queste sfide. La decarbonizzazione dell’economia e il rafforzamento del capitale naturale sono essenziali per il benessere del pianeta e di tutti i suoi abitanti. Questo approccio è alla base del concetto di One Health, che riconosce come la salute umana sia strettamente legata alla vitalità e alla resilienza dei sistemi naturali.

Il report di Legambiente “Parchi Rifiuti Free 2024”

I dati del report “Parchi Rifiuti Free 2024” mostrano un ritardo significativo nella gestione dei rifiuti nei comuni all’interno dei parchi nazionali. Dei 498 comuni analizzati, la media della raccolta differenziata è del 59,62%, ben al di sotto del 65% previsto dagli obiettivi di legge. Le esperienze virtuose sono poche e isolate, lasciando ampio spazio per miglioramenti necessari.

Gli effetti collaterali di una gestione inefficace dei rifiuti sono molteplici. Un’eccessiva produzione di rifiuti, in particolare di plastica usa e getta, e un servizio di raccolta differenziata inadeguato possono contribuire alla perdita di biodiversità e rappresentare un rischio per la fauna selvatica. Inoltre, questi problemi impattano negativamente sul turismo, compromettendo l’esperienza green che i visitatori cercano in queste aree.

Per accelerare la raccolta differenziata e promuovere una gestione sostenibile dei rifiuti, i parchi nazionali possono svolgere un ruolo significativo.

Proposte per parchi rifiuti free

Ecco alcune proposte per affrontare la situazione.

Strategia Rifiuti Free: ogni area protetta dovrebbe sviluppare una strategia territoriale integrata per la gestione dei rifiuti, che sia parte integrante della promozione delle attività turistiche. Finanziamenti Condizionati: i finanziamenti per eventi territoriali dovrebbero essere concessi solo se gli eventi garantiscono iniziative plastic free e senza l’utilizzo di prodotti usa e getta. Promozione delle strutture eco-sostenibili: i Parchi dovrebbero promuovere solo le strutture ricettive e turistiche che raggiungono l’obiettivo rifiuti free e plastic free. Raccolta differenziata e fauna selvatica, i Comuni dei Parchi devono adottare sistemi di raccolta che minimizzano l’impatto sulla biodiversità e la gestione della fauna selvatica.

Supporto economico: le aree protette dovrebbero coprire i maggiori costi derivanti dall’utilizzo di sistemi di raccolta specifici per tutelare la fauna selvatica, come i cassonetti antintrusione, e modalità di raccolta pianificate per contesti specifici. Lotta all’abbandono dei rifiuti: i Parchi devono combattere l’abbandono dei rifiuti e pianificare la bonifica delle discariche esistenti. Rimodulazione delle risorse: il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) deve rimodulare le risorse assegnate e non spese dai Parchi nazionali per migliorare l’efficacia della raccolta differenziata nei Comuni.

Implementando queste proposte, le aree protette italiane possono diventare modelli di sostenibilità, contribuendo agli obiettivi di conservazione della biodiversità e alla lotta contro il cambiamento climatico. La sfida è grande, ma con un impegno condiviso e strategie mirate, è possibile garantire un futuro più sano e sostenibile per il nostro pianeta e tutte le sue forme di vita.

