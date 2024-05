Assobio, tornano la festa del Bio e la settimana del biologico

AssoBio, da sempre impegnata nella promozione dei valori della produzione e trasformazione biologica, annuncia il ritorno di due eventi imperdibili: la Festa del Bio e la Settimana del Biologico. Queste iniziative rappresentano momenti cruciali per diffondere la cultura del biologico e incentivare il consumo di prodotti agroalimentari e cosmetici bio in Italia.

Festa del Bio a Roma: un’esperienza unica al MAXXI

In collaborazione con FederBio, AssoBio supporta la sesta edizione della Festa del Bio, che si terrà il 25 e 26 maggio a Roma, presso il MAXXI. L’evento, che lo scorso anno ha attirato 18.000 visitatori nelle tappe di Bologna e Milano, quest’anno prevede un’affluenza maggiore.

La Festa del Bio, in collaborazione con Slow Food Italia, offrirà un ricco programma di conferenze e talk su i temi cruciali per una transizione agroecologica, in linea con l’European Green Deal e le strategie Farm to Fork e Biodiversity 2030. I partecipanti potranno godere di show cooking, degustazioni, laboratori bio kitchen e bio park per bambini, esplorando le delizie dei produttori locali nell’area Mercati della Terra. Sarà un’occasione, inoltre, per incontrare esperti del settore, esponenti istituzionali, giornalisti e opinion leader, partecipando a talk show su tematiche di attualità. Le aziende socie (Acetificio Mengazzoli, BiotoBio, Conapi, Cerreto, NaturaSì, Probios e TheBridge) saranno presenti con esposizioni e degustazioni dei loro prodotti di eccellenza.

Settimana del Biologico: valorizzare il bio nella GDO

AssoBio lancia anche, per il secondo anno consecutivo, la settimana del Biologico, con l’obiettivo di contrastare il greenwashing e valorizzare il ruolo del biologico nella grande distribuzione organizzata (GDO). Parte del progetto europeo Being Organic in EU, questa iniziativa mira a promuovere l’informazione e incrementare la conoscenza e il consumo di prodotti biologici in Europa.

Dal 24 maggio al 1° giugno, il gruppo Carrefour si unisce a questa importante campagna, ospitando nei suoi punti vendita in tutta Italia i prodotti delle aziende socie di AssoBio. I clienti potranno partecipare a degustazioni speciali, dove promoter esperti illustreranno i prodotti e spiegheranno i vantaggi e i benefici del bio. Questa iniziativa permetterà ai consumatori di conoscere da vicino le eccellenze del biologico, apprezzandone la qualità e comprendendo l’importanza di una scelta consapevole. La settimana del Biologico rappresenta una piattaforma di collaborazione tra produttori, GDO e altre associazioni del comparto, unendo gli sforzi per comunicare e valorizzare il ruolo strategico del biologico nell’agroalimentare italiano, sia in Italia che all’estero.

Un appuntamento annuale per celebrare il biologico

La Festa del Bio e la settimana del Biologico sono due appuntamenti volti a chiunque desideri scoprire i benefici di uno stile di vita più sano e sostenibile. Questi eventi rappresentano un’opportunità nella promozione della cultura del biologico, al fine di sensibilizzare il pubblico sui benefici ambientali e nutrizionali dei prodotti bio, e contribuire alla costruzione di un futuro più sostenibile.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!