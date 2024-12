Lupo meno protetto, ambientalisti e animalisti presentano ricorso alla CGUE

Cinque organizzazioni ambientaliste e per la protezione degli animali, tra cui Green Impact (Italia), Earth (Italia), One Voice (Francia), LNDC Animal Protection (Italia) e Great Lakes and Wetlands (Ungheria), hanno presentato un ricorso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) contro la decisione di ridurre lo stato di protezione del lupo (Canis lupus), adottata in occasione della riunione del Comitato Permanente della Convenzione di Berna (2-6 dicembre 2024).

“La Commissione Europea, a nome dei 27 Stati membri dell’UE, – affermano le associazioni – non ha rispettato il periodo di sospensione standard di 60 giorni – termine entro il quale le parti interessate possono presentare un ricorso per annullamento – ma ha direttamente proposto un voto alla Convenzione di Berna del Consiglio d’Europa per ridurre la protezione del lupo, sapendo che la proposta sarebbe stata approvata grazie alla maggioranza dei voti detenuta dall’UE, che rappresenta 27 voti, forzando così l’approvazione della propria proposta“.

“La proposta dell’UE per ridurre la protezione del lupo europeo manca di supporto scientifico ed è un pericoloso precedente, motivo per cui abbiamo presentato ricorso – spiega Gaia Angelini, presidente di Green Impact. – Gli sviluppi istituzionali hanno anche rivelato che la Convenzione di Berna non prevede un esame scientifico preventivo delle proposte avanzate dalle Parti prima che vengano messe ai voti. È altrettanto preoccupante la mancanza di processi democratici all’interno della Convenzione di Berna e la predominanza dell’UE– 27“:

“L’UE – prosegue Angelini – ha la maggioranza dei voti nella Convenzione di Berna e ha imposto la propria proposta, ignorando le opinioni delle altre Parti. Quando la Bosnia ha proposto di rinviare il voto di un anno per consentire ulteriori discussioni, la Commissione Europea, a nome dell’UE-27, ha votato contro il rinvio, silenziando tutte le preoccupazioni degli altri membri della Convenzione. Diverse lettere firmate da centinaia di ONG contro la riduzione della protezione del lupo, indirizzate alla Commissione Europea, agli Stati membri dell’UE e alla Convenzione di Berna, sono state sistematicamente ignorate da tutte queste istituzioni.”

Lupo meno protetto, il ricorso di ambientalisti e animalisti

Le organizzazioni spiegano che “otre 700 scienziati e accademici – rispondendo all’iniziativa di un piccolo gruppo di esperti sostenuti da Green Impact – e il Large Carnivore Initiative for Europe / IUCN Specialist Group hanno raccomandato alla Convenzione di Berna di non consentire un voto sulla proposta dell’UE o di votare contro, poiché la proposta dell’UE di declassare la protezione del lupo, non dispone di un adeguato supporto scientifico (best available science). La proposta UE si basa su un rapporto prodotto da una società di consulenza e non sottoposto a revisione tra pari (peer- review), commissionato e finanziato dalla Commissione Europea, mentre le evidenze scientifiche fornite dalla comunità scientifica contraddicono le affermazioni della Commissione e del Consiglio UE sulla necessità di ridurre la protezione del lupo”.

Pertanto se il ricorso presentato dalle cinque organizzazioni non-profit sarà accolto, tale accoglimento potrebbe condurre all’annullamento degli atti basati sulla Decisione 2024/2669/UE (declassamento protezione del lupo), inclusa la proposta presentata dall’UE alla riunione del Comitato Permanente della Convenzione di Berna.

“Il ricorso – spiegano le organizzazioni – è stato presentato subito dopo aver rilevato dei malfunzionamenti nei processi dell’UE e della Convenzione di Berna, che influenzano la tutela dei lupi (mancanza di supporto scientifico, assenza di un processo di revisione scientifica, mancati processi democratici vista la poca considerazione data le richieste delle ONG e dei cittadini, predominanza della volontà dell’UE a Berna). Ora 17 Parti Contraenti della Convenzione di Berna (Stati UE e non UE) hanno l’opportunità di rettificare la situazione, chiedendo l’annullamento della decisione entro 3 mesi dal 3 dicembre 2024 – data di approvazione della proposta UE”.

