Progetto TRIS Recupero³, Longo (MDC): oltre 11 mila gli studenti coinvolti

“Siamo molto soddisfatti di aver portato a compimento il composito e articolato progetto TRIS Recupero³ – realizzato con i finanziamenti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) –, declinando in varie accezioni il termine recupero”: così il presidente del Movimento Difesa del Cittadino (MDC), Antonio Longo, in occasione dell’evento conclusivo del progetto che si è svolto oggi a Roma.

Gli obiettivi del progetto TRIS Recupero³

Con il progetto TRIS Recupero³, MDC si è impegnato a raggiungere i seguenti tre obiettivi – racconta l’associazione -: “recuperare e riutilizzare i materiali che ogni giorno cittadini e famiglie usano nella vita quotidiana, nell’ottica dell’economia circolare; recuperare credibilità, autostima e solvibilità economica per i soggetti sovraindebitati; recuperare e avere consapevolezza della piena capacità di essere protagonisti ed al passo dei tempi con l’innovazione tecnologica, superando il digital divide ed esplorando le nuove opportunità (conoscendo anche limiti e rischi) dell’Intelligenza Artificiale applicata ai comportamenti dei consumatori”.

Nell’ambito dell’economia circolare e della sensibilizzazione verso consumi sostenibili, MDC ha elaborato la mappa di best practices “L’Italia in circolo”, che ha coinvolto imprese, famiglie, istituzioni locali e scuole, i cui risultati sono stati illustrati durante l’evento odierno.

“Il coinvolgimento dei giovani, fin dall’età scolare, in iniziative che promuovono l’economia circolare e i consumi sostenibili, rappresenta un fiore all’occhiello dell’iniziativa, perché le nuove generazioni possano essere insieme esempio e nuova linfa per una società migliore”, ha commentato Longo.

Inoltre, per identificare le best practices, MDC con la collaborazione di CivicaMente, società specializzata negli interventi sulle scuole, con oltre 102.000 insegnanti iscritti alla Piattaforma web “EducazioneDigitale”, ha realizzato un concorso che ha visto nel mese di settembre 2024 il coinvolgimento di 58 classi e 1.160 studenti.

Nel corso dell’evento odierno sono stati premiati i lavori migliori realizzati dagli studenti sui temi del riciclo e del riuso.

