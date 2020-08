Rifiuti e Covid-19, tutti i problemi dell’emergenza sanitaria

Ai bordi delle strade, sui prati, sulla spiaggia, agli angoli dei marciapiedi, fuori dai cestini dei rifiuti: è facile imbattersi in qualche mascherina abbandonata e finita a terra. L’abbandono di rifiuti quali guanti e mascherine è uno dei principali problemi che emerge quando si parla di ciclo di rifiuti e Covid-19.

L’emergenza sanitaria ha avuto come conseguenza un nuovo aumento di utilizzo di plastica usa e getta, sia nel settore alimentare sia per quei dispositivi di protezione individuali che la popolazione è chiamata a usare per prevenire la diffusione del contagio. Aumenta però il ricorso a materiale usa e getta. Soprattutto aumenta il rischio che guanti, mascherine e dispositivi di protezione individuali non vengano smaltiti e finiscano nell’ambiente.

È ancora inquinamento, il ritorno dell’usa e getta proprio dopo un periodo in cui molto si era fatto per contrastare il grande impiego della plastica monouso, il suo abuso, e soprattutto il suo mancato smaltimento. È il rischio di aumentare l’inquinamento da plastica dell’ambiente e del mare. Ma il tema rifiuti e Covid-19 è molto più ampio.

A ricordarlo è SNPA, il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, in un approfondimento dedicato appunto al ciclo dei rifiuti durante l’emergenza sanitaria e alla relazione della Commissione ecomafia.

Face masks protect us from viruses, but they worsen plastic pollution when not disposed of properly. 😷

Remember, you can use reusable masks to help reduce the environmental impact.

Tackling pollution from micro-plastics & single-use items is one of the #EUGreenDeal goals. 💚

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) August 3, 2020