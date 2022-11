Torna la Festa dell'Albero di Legambiente, con la messa a dimora di alberi e piante in tutta Italia (Fonte immagine: Legambiente)

Più di cinquecento eventi, 250 scuole con 50mila alunni, oltre 10mila alberi e una grande macchia verde che si estende lungo tutta l’Italia contro la crisi climatica. Sono i numeri della Festa dell’Albero, la storica campagna di Legambiente – giunta alla 27esima edizione – che verrà celebrata nel prossimo weekend tra il 18 e il 21 novembre.

In questi giorni, grazie al lavoro dei circoli locali e scuole di ogni ordine e grado, Legambiente darà un tocco di verde in più alle città italiane grazie alla messa a dimora di migliaia di alberi e piante di diverse specie.

La Festa dell’Albero, gli obiettivi del progetto

Corbezzoli, lecci, roverelle e tante altre essenze, scelte a seconda del contesto, verranno messe a dimora nelle aree urbane italiane: nelle vicinanze dei quartieri ad alta densità demografica, nei piazzali delle scuole, in aree da riqualificare oppure da ampliare. La messa a dimora degli alberi coinvolgerà i volontari e le volontarie dell’associazione insieme ad alunni e insegnanti, a tutti i cittadini che vorranno contribuire e partecipare, ai rappresentanti delle istituzioni, alle associazioni e alle imprese.

Quest’anno l’edizione della Festa dell’Albero abbraccia anche il mondo della musica, con la collaborazione del progetto Music for the Planet. Un tandem che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi del più ampio e ambizioso progetto europeo Life Terra, cofinanziato dal programma LIFE della Commissione Europea e di cui Legambiente è l’unica referente italiana, che mira a piantare entro il 2025 nove milioni di alberi in Italia.

Intorno a Life Terra, a cui partecipano diverse organizzazioni in otto paesi europei, si è creato, da circa due anni, un vero e proprio movimento di attivisti – spiega Legambiente – con l’obiettivo di mettere un freno all’emergenza climatica attraverso la messa a dimora di alberi in tutta Europa, con il coinvolgimento soprattutto di giovani, studenti e imprese a cui sta a cuore il futuro del Pianeta. Il progetto europeo prevede, in particolare, la selezione delle essenze più adeguate al contesto territoriale, ed a margine della messa a dimora ogni albero viene georeferenziato grazie alla web app di Life Terra dove è possibile verificare la posizione e la specie.

“Ogni anno che passa la Festa dell’Albero diventa un appuntamento sempre più sentito per le comunità locali, perché ormai è chiaro a tutti che il primo baluardo contro l’emergenza climatica, il rischio idrogeologico e l’inquinamento dell’aria sono gli alberi – dichiara Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente. – Tra l’altro questo è il periodo migliore per la messa a dimora di arbusti e piante, una primavera troppo calda metterebbe a rischio la loro crescita. La Festa dell’Albero è anche l’occasione per ribadire un concetto fondamentale: non basta mettere a dimora alberi e piante, ma è necessario prendersene cura nel tempo”.

In alcuni casi la Festa dell’Albero è una sfida vinta – racconta Legambiente – come accade, ad esempio, a Ferrara in Emilia Romagna. Qui il circolo locale, insieme alle amministrazioni pubbliche, metterà a dimora duecento arbusti nell’ARE (area di riequilibrio ecologico) “Lo Schiaccianoci”.

Un’area che negli anni passati ha visto tempi bui con la realizzazione di una discarica, poi con la dismissione delle fornaci utilizzate per la produzione di argilla con il conseguente inquinamento della falda acquifera ed infine un alto tasso di urbanizzazione. Grazie ad un percorso di riqualificazione studiato di concerto con Comune e Regione, ora quell’area sarà un polmone verde per i tanti residenti della zona.

