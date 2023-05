Bagno in effetto pietra: guida e consigli

Si sta ristrutturando casa e si pensava di rifare il bagno in effetto pietra? In effetti, tra eleganza e semplicità, questa scelta rispecchia appieno il concetto di stile moderno. Grazie ai suoi toni scuri e neutri, infatti, con i giusti accorgimenti l’effetto pietra può conferire al bagno una grande eleganza, e creare un’atmosfera unica e ricercata.

Ecco, quindi, alcuni consigli per rivoluzionare il bagno con l’effetto pietra.

Uniformare lo stile del bagno con l’effetto pietra

Uno dei primi errori che si fanno, quando si cambia lo stile del bagno, è quello di occuparsi soltanto di una piccola porzione della stanza. Magari si sostituiscono i rubinetti o si ritinteggiano le pareti, ma tutto il resto rimane invariato, e il risultato in questi casi è insoddisfacente o addirittura confusionario. Per avere un bagno in perfetto stile moderno, bisogna considerare diverse modifiche, in modo da uniformare lo stile e ottenere l’effetto desiderato. Bisognerà quindi adattare le pareti, i sanitari e persino il piatto doccia in effetto pietra , scegliendo le tonalità e i colori su cui giocare, ma senza esagerare: due o al massimo tre colori sono più che sufficienti per dare un effetto pulito e ordinato.

Per fare questo, il primo passo è sicuramente scegliere quale tipo di effetto pietra si vuole: ne esistono diversi, e ognuno conferisce alla stanza un aspetto differente. La pietra naturale è l’effetto da scegliere per ottenere un aspetto più rustico e grezzo, mentre il gres porcellanato può conferire al bagno una maggiore eleganza, essendo più liscio e curato. Tra i più ricercati si trova anche l’effetto pietra ardesia: grazie ai suoi colori scuri, si addice bene allo stile contemporaneo.

Quali colori scegliere per il bagno

Per quanto riguarda i colori, il bagno in effetto pietra può seguire diverse nuance, a seconda del tipo di ambiente che vuoi andare a ricreare. Di solito chi sceglie la pietra lo fa anche per la possibilità di giocare con i colori freddi, e tutte le tonalità di grigio che offre: i più chiari donano luminosità e allargano gli spazi, mentre i più scuri sono quelli da prediligere per ricreare un ambiente più elegante e sofisticato.

In alternativa, ci sono anche diversi toni caldi che si possono usare per un bagno in effetto pietra, e che aiutano a scaldare l’ambiente e creare atmosfere più romantiche e accoglienti. Un esempio è il marmo rosa, delicato e fresco, ma anche il color sabbia è un’ottima alternativa per il bagno.

L’importanza dei dettagli

Un bagno in effetto pietra non lo si crea soltanto grazie alle pareti o al piatto doccia, ma con tutto un insieme di accorgimenti: in questo caso i dettagli contano. È importante optare per sanitari e arredi dello stesso colore, per evitare di creare un effetto confusionario e puntare, al contrario, su ordine ed essenzialità.

Molto apprezzato ed elegante anche l’abbinamento tra il grigio scuro dell’effetto pietra e il legno chiaro dei mobili: con un lavabo tondo di design, il bagno assumerà un volto nuovo, decisamente più chic e di classe.

