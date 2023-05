Addio ad Anna Bartolini

Avvocata, volto tv fra i più noti, la prima a portare in televisione tutela e diritti dei consumatori. Si è spenta il 20 maggio a 87 anni Anna Bartolini, pioniera della tutela dei consumatori e del consumerismo in Italia e in Europa. Avvocata e giornalista, aveva lavorato in tv come curatrice di vari programmi, oltre a essere stata consulente e ospite fissa della trasmissione “Mi manda Raitre”.

Anna Bartolini e il consumerismo in Italia

Anna Bartolini è stata una figura fondamentale per il movimento consumerista sia in Italia che in Europa. Nel 1973 è stata tra i fondatori a Milano del “Comitato difesa consumatori”, poi sviluppatasi in “Altroconsumo”. Vice-presidente del BEUC (Bureau Européen des Unions des Consommateurs) dal 1992 al 1994, tra il 1996 e il 1999 è stata consigliere speciale per la tutela dei consumatori su chiamata dalla Commissaria UE Emma Bonino. Numerose le sue collaborazioni televisive, grazie a cui è diventata un volto noto e familiare e ha dato un contributo fondamentale alla diffusione della cultura dei diritti e del consumo informato, responsabile e consapevole.

Così Paolo Martinello, Presidente della Fondazione Altroconsumo e co-fondatore nel 1973 dell’Associazione insieme ad Anna Bartolini: “Addio Anna, pioniera del consumerismo in Italia e in Europa. Te ne sei andata nei giorni della devastazione della terra da cui proveniva il tuo inconfondibile sangue romagnolo. E nel momento in cui Altroconsumo, che hai fondato, compie 50 anni. Dedichiamo a te questo anniversario, che non avremmo raggiunto senza la tua passione e i tuoi ideali. Grazie Anna per averli condivisi con noi, grazie per aver arricchito la nostra vita e quella di milioni di cittadini e consumatori.”

Help Consumatori la ricorda con le sue parole, in un’intervista a Cittadini in Tv del Movimento Difesa del Cittadino per il decimo anniversario della giornata europea del consumatori del 15 marzo 2009, con la sua grande capacità di vedere le sfide che avrebbero aspettato i consumatori, come quella sull’educazione finanziaria e sugli acquisti online. Fra le conquiste ottenute dal consumatore grazie alla Ue, diceva allora Bartolini, “il rispetto dei diritti dei consumatori, che sono il diritto alla tutela della salute, il diritto alla tutela degli interessi economici, il diritto all’informazione all’educazione, il diritto ad essere rappresentato e difeso, il diritto dei servizi di qualità pubblici e privati, la possibilità di poter andare in giudizio e di difendersi come consumatori”.

