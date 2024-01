Euribor manipolato, Assoutenti: chi ha pagato con tassi maggiorati deve essere risarcito

Chi ha pagato mutui con tassi ingiustamente maggiorati per il cartello sul tasso Euribor deve essere risarcito. Così Assoutenti dichiara la sua azione in favore dei cittadini danneggiati dai mutui applicati con l’Euribor manipolato e chiede risarcimenti. L’associazione ricorda che “il tasso di interesse determinato dall’Euribor applicato sui mutui a tasso variabile fra il 2005 e il 2008 è stato manipolato da un cartello di quattro banche (Barclays plc, Deutsche Bank, Société Générale e la Royal Bank of Scotland) e di conseguenza è stato ritenuto illegittimo anche dall’ultima sentenza della Corte di Cassazione”.

Come spiega il Sole 24 Ore, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha dichiarato nullo il tasso di interesse determinato in base all’Euribor manipolato da quattro istituti di credito esteri tra il 2005 e il 2008. “La decisione della Cassazione potrebbe avere degli effetti sia sui mutui, sia sul leasing, sia sugli altri contratti di finanziamento che avevano come riferimento l’indicatore europeo a suo tempo oggetto di manipolazione come stabilito dalla Commissione antitrust Ue”.

Euribor manipolato, e ora?

L’Euribor, spiega Assoutenti, è l’acronimo di “Euro Inter Bank Offered Rate” e, semplificando, è un tasso di interesse che viene calcolato facendo una media fra i tassi delle principali banche europee quando avvengono degli scambi di liquidità fra loro. E’ un tasso di riferimento per i mercati finanziari, calcolato giornalmente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee.

“Nella vita di tutti i giorni questo parametro viene anche utilizzato per decidere la variazione degli interessi sui mutui – prosegue l’associazione – Con la sentenza della Cassazione di dicembre 2023 si è ribadito che 4 banche hanno manipolato il tasso di interesse calcolato con l’Euribor allo scopo di trarne vantaggi, per cui il tasso applicato, in quel periodo di tempo, è stato invalidato”.

E ora cosa accadrà? Secondo il presidente di Assoutenti Gabriele Melluso «questo storico provvedimento apre ora le porte a risarcimenti per tutti quei consumatori che avevano all’attivo un mutuo a tasso variabile nel periodo contestato dalla Cassazione. Ma i riflettori vanno accesi anche su altre pratiche connesse alla determinazione degli interessi potenzialmente illegittime».

Assoutenti invita i consumatori con un mutuo a tasso variabile attivo nel periodo fra il 2005 e il 2008 a contattare l’associazione all’indirizzo sportello@assoutenti.it “per poter attivare una causa di risarcimento”.

